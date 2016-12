'Vroeger belden de vrouwen voor mij, nu zijn ze alleen in Scott geïnteresseerd'

Op de stoep voor één van de bungalows in Spaanse stijl in het Warner Bros.-complex in Burbank, Californië, ligt een hoop pindadoppen. Sinds 1975 is deze bungalow het onderkomen van Clint Eastwoods productiebedrijf. Wanneer Eastwood en ik naar de voordeur lopen, merken we allebei de lege schelpen op.

‘De jouwe?’ vraag ik hem.

‘Min of meer,’ zegt Eastwood. ‘Er loopt hier een eekhoorn rond en ik geef hem graag pinda’s. Het is een lief beestje. Soms komt hij zelfs het kantoor binnen.’

De meeste mannen zouden er op hun 86ste al lang de brui aan gegeven hebben, maar Eastwood is nog altijd levendig en fit. Meestal zit hij hier, in zijn kantoor, waar hij doet wat hij graag doet en wat zijn leven betekenis geeft: werken. Of beter gezegd: creëren. De voorbije maanden hield hij zich schuil in één van de montagekamers om samen met zijn editor ‘Sully’ af te ronden, de 33ste film die hij regisseerde. ‘Sully’, waarin Tom Hanks kapitein Chesley Burnett Sullenberger speelt, de piloot die zijn defecte vliegtuig in 2009 in de Hudson liet landen, lijkt op veel van Eastwoods recente films. Het is het verhaal van een man die actie onderneemt en juist handelt, maar desondanks kritiek krijgt.

‘Sully’ kwam op hetzelfde moment uit als ‘Snowden’, Oliver Stones film over die andere man die opkomt voor waar hij in gelooft: Edward Snowden. Scott, Eastwoods zoon, speelt Snowdens baas bij de NSA. Voor de 30-jarige Scott is het zijn grootste rol tot nu toe.

Als kind woonde Scott bij zijn moeder Jacelyn Reeves op Hawaï (Eastwood en Reeves zijn nooit getrouwd). Vader en zoon zagen elkaar weinig, tot Scott naar Californië verhuisde om tijdens zijn middelbareschooltijd bij zijn vader te wonen. De voorbije jaren zijn de twee closer geworden, zeker nadat Clint Scott een kleine rol in ‘Invictus’ had gegeven.

Een paar minuten nadat Clint en ik in de studeerkamer van het kantoor met houten lambrisering zijn gaan zitten, onder een oude Franse filmposter van de film ‘All Quiet on the Western Front’, komt Scott binnen.

- ‘Sully’ en ‘Snowden’ gaan over mensen die voor hun principes opkomen, en beide films komen uit op een moment waarop we op zoek zijn naar mensen met integriteit.

Clint Eastwood «Er is inderdaad een groot tekort aan zulke mensen. Scotts film klinkt fascinerend. Ik wil hem graag zien, want het gaat over je land in de steek laten... om welke reden dan ook.»

Scott Eastwood «We leven in een interessante tijd.»

- Scott, toen je jonger was, zag je je vader niet vaak.

Scott «Ik woonde bij mijn moeder, tot ik haar op de zenuwen begon te werken. Vervolgens ging ik bij mijn vader wonen en werkte ik hem op de zenuwen (lacht).»

Clint «Hij was een behoorlijk braaf kind, dat voor weinig problemen zorgde. Zijn moeder heeft hem veel waarden meegegeven, want ze is een goed mens.»

Scott «Ze was zeker een stuk begripvoller dan jij. Jij schreef me de wet voor, weet je wel, met de botte bijl. Ik bekijk het nu als wapens in mijn oorlogskas. Jij deed me hard werken en klauwen en vechten. Dat is wat je wil – drive.»

'Clint: 'Het gaat over je land in de steek laten. Ik wil 'm graag zien.'' In 'Snowden' speelt Scott Eastwood Edward Snowdens baas bij de NSA.

- Was het moeilijk om Scott niet te zien opgroeien?

Clint «Ja. Ik had geen tijd om hem op te zoeken omdat mijn carrière zo’n vlucht nam.»

Scott «Hij was ver weg en deed zijn eigen ding. Maar tegelijk was hij er wel.»