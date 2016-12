Duizend bommen en kometen: 'Onze planeet is totaal onvoorbereid op een aanvaring met een buitenaards object'

'Ik ben maar een simpele onderzoeker die onze planeet wil behoeden voor een ramp'

Sinds Nuth, onderzoeker bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, onlangs zijn weinig opbeurende verklaringen ventileerde op een meeting in San Francisco, wordt hij overstelpt met vragen van angstige aardbewoners.

Joseph A. Nuth «De telefoontjes vallen uiteindelijk nog wel mee. Via mail krijg ik ook tal van schreeuwerige berichten van mensen die geloven dat ik het einde der tijden heb aangekondigd. En omdat ik bij NASA werk, gaat een deel er automatisch van uit dat ik betrokken ben bij een of andere complottheorie. Voor alle duidelijkheid: NASA heeft niets te verbergen, én ik heb nooit gezegd dat er acuut gevaar dreigt. Ik waarschuwde alleen dat onze planeet totaal onvoorbereid is op een aanvaring met een buitenaards object.»

HUMO Euh, is er dan één op komst?

Nuth «Als het een troost mag zijn: op dit ogenblik weten we zeker dat er geen enkele asteroïde in aantocht is. De meest zorgwekkende heet Bennu en die heeft een kans van 1 op 3.000 om over tweehonderd jaar de aarde te raken. NASA heeft er in september trouwens een ruimtesonde naartoe gestuurd. OSIRIS-REx zal proberen om materiaal van Bennu af te schrapen en voor onderzoek terug naar de aarde te brengen.

»Door de jaren heen is de wetenschap zich gelukkig iets meer gaan interesseren voor het opsporen van asteroïden. Ze komen vaker voor dan kometen en zijn dus ook eenvoudiger te ontdekken. Als er ooit eentje onze richting uit komt, dan kan je dat decennia op voorhand voorspellen.»