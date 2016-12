Kort na dat eerste wolvennieuws brengen de Waalse kranten het relaas van een schapenboer. Bij hem zijn de afgelopen maanden zeven schapen doodgebeten en hij is stellig: een wolf heeft ze verscheurd. Ik besluit hem op te zoeken; hij woont in Regné, bij de Baraque de Fraiture.

In het bevroren veenland kantelt een buizerd van een weipaal. De grote schaapstal heeft een blaffende Pyrenese berghond aan de ketting en de man die uit de Landrover stapt, is Stijn Vandyck (36). Hij is opgegroeid in Schoonderbuken (bij Scherpenheuvel) en na zijn opleiding meubelmaker en vijf jaar werken in een meubelfabriek wilde hij een ander leven: wegtrekken naar het buitenland en schapen fokken. Schotland was te ver voor vrouw en familie; het compromis was Wallonië, eerst Durbuy en later deze verlaten Ardense hoogvlakte. Hier heeft hij in 2012 een stal voor 400 schapen gebouwd. Niet voor de wol (‘al jaren een verlieslatend product’) maar voor het biolamsvlees. In de winter zitten zijn schapen binnen, de rest van het jaar weidt hij ze op tien verschillende plaatsen, vaak in natuurgebieden.

Zijn dieren werden de eerste keer aangevallen op 25 augustus, in het Bois Saint-Jean, waar enkele hectaren weidegrond geïsoleerd tussen de bossen liggen.

Stijn Vandyck «Op m’n dagelijkse ronde zag ik de kadavers van drie ooien, ze lagen verspreid over de wei. Elk schaap was in de hals gebeten, zoals door een roofdier, en bij het grootste dier waren de vier billen, de beste stukken vlees, weggevreten.»

Hij laat een foto zien van een kadaver, zwaar aangevreten in de hals: daardoor ging hij aan een wolf denken. Een wetenschapper van DEMNA (Département de l’étude du milieu natural et agricole) kwam ter plaatse en ‘met hem heb ik naar pootafdrukken en keutels gezocht. Maar door het hete weer was de grond hard en kurkdroog, we vonden geen afdrukken. Wolven gaan na het schrokken meteen drinken, maar aan nabije beken waren evenmin sporen.’ De autopsie van de kadavers aan de universiteit van Luik wees voorzichtig op een ‘grote hondachtige’. Maar toen een Franse wolvenspecialist dezelfde bevindingen en foto’s kreeg, liet hij weten dat men een wolf ‘absoluut niet mocht uitsluiten.’

'Het dier bleef zelfs enige tijd staan, in de schijnwerpers van de auto'

Stijn wilde na die eerste aanval bij de getroffen kudde waken, ‘want de kans was groot dat die wolf zou terugkeren. Ik wilde m’n dieren beschermen, maar ik was ook gefascineerd door dat dier en hoopte het te kunnen zien.’

Uren op de uitkijk gaan staan leek geen goed idee: een wolf kan een mens van mijlenver ruiken, en met nog negen kuddes in de omgeving was het niet zeker waar hij ging aanvallen. Maar drie dagen later sloeg hij opnieuw toe bij dezelfde troep, en op 2 oktober nog eens. Elke keer kwamen wetenschappers ter plaatse, maar na de derde aanval dachten ze eerder aan een ‘grote hond’ en niet aan een wolf.