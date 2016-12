Het annus horribilis van Vital Borkelmans, ex-assistent van Marc Wilmots

'Jelle heeft fouten gemaakt, maar hij blijft mijn zoon, en voor mijn kinderen doe ik alles'

Vital Borkelmans «Ik heb vier jaar met plezier met de coach samengewerkt. Mijn bewondering voor hem is enorm. Wat hij als speler in het buitenland heeft gepresteerd, was in die tijd uniek voor België. Nog altijd wordt hij in Duitsland onthaald als een held. De kritiek die hij hier krijgt, begrijpen ze daar totaal niet. Toen wij er samen aan begonnen, stond België nergens. Echt niet evident hoe wij moesten functioneren. Toch is het ons gelukt. We hebben de mentaliteit veranderd en een sfeer gecreëerd die, ook in de relatie met de buitenwereld, voor een boost heeft gezorgd. Ik heb in die vier jaar nooit een akkefietje gezien. Jamais.»

HUMO Het zit zo te horen diep. Ik had nog niet eens een vraag gesteld.

Borkelmans «Ik weet toch waarover je gaat beginnen. (Onverstoorbaar) Je zal van ons nooit kritiek horen op een andere trainer. Maar als ze na ons iemand aanstellen (Roberto Martínez, red.) die op de vraag wat hij van de Belgische ploeg denkt, antwoordt: ‘Heb je twee uur?’ dan stuit me dat enorm tegen de borst. Het is respectloos en belachelijk. Hij is zelf ontslagen bij Everton: daar zouden we ook vijf uur over kunnen praten.

»Wat voorbij is, is voorbij. Kijk vooruit! Wij hebben iets neergezet en we hebben ervan genoten: nu is het aan iemand anders. Doet hij het goed, dan zal ik de eerste zijn om hem te complimenteren.»

HUMO En, hoe doet hij het?

Borkelmans «Je kan er nog niet veel van zeggen: ze hebben tegen Janneke en Mieke gespeeld.»

HUMO Tiens, da’s dan precies wat jullie de voorbije vier jaar, buiten de toernooien zelf, ook hebben gedaan.

Borkelmans «Wát?! Deze kwalificatiepoule is totaal niet te vergelijken met de onze, zeker niet met die voor het WK in Brazilië: Kroatië, Servië... Bovendien zaten wij toen met spelers zonder toernooi-ervaring, die soms niet eens vaste waarden waren in hun clubs. Doe het maar!»

HUMO Je blijft Marc Wilmots consequent ‘de coach’ noemen. Waarom?

Borkelmans «Ik doe dat met alle trainers – ook Broos, Leekens, Anthuenis – die meer hebben gepresteerd dan ik. Uit respect. Tuurlijk hoor ik hem nog. Ik kan je zeggen: hij is erg ontspannen. En fier op wat hij heeft gedaan.»

HUMO Waarom klikte het zo goed tussen jullie?

Borkelmans «Omdat we open en eerlijk waren met elkaar. De coach weet waar hij vandaan komt, en ik ben ook maar een gewone werkmens. Hij kende mij als speler: gedreven op het veld, ernaast iemand die goed kon luisteren. Dat was ook mijn opdracht: een vaderfiguur zijn voor de spelers. ‘Hoe voel je je?’ Ik was de schakel tussen de spelers en de coach.

»De coach stond altijd voor iedereen open. ‘Als er iets is, kom het mij dan zeggen.’ Maar nooit heeft er iemand iets gezegd. Tot Courtois na de wedstrijd tegen Italië (de eerste van België op het voorbije EK, red.) opstond, als enige. Weet je, een speler heeft altijd makkelijk praten: hij kijkt alleen naar zichzelf. En een keeper die doelpunten slikt, is altijd kwaad – da’s normaal.»

HUMO Van Wilmots is geweten dat hij zich graag met jaknikkers omringt.

Borkelmans «En geen tegenspraak duldt, zeker? Júllie zeggen dat, maar er klopt niets van. Als wij discussieerden, gaf ik hem altijd mijn mening. Dan gebeurde het weleens dat hij antwoordde: ‘Borkeltje, doe maar!’ Ik heb mijn coach altijd gesteund, maar ben ik daarom een jaknikker? Nee. Men zegt me vaak: ‘Jij bent te braaf.’ Maar dat ben ik niet: ik ben open. Als speler stond ik ook altijd voor iedereen klaar. Bij Cercle schilderde ik de kleedkamers en het spelershome, en bij Club regelde ik de huisvesting van de buitenlanders. Ik dacht: als iemand zich daar goed bij voelt, worden wij daar als ploeg ook beter van. Dus dan doe ik dat.»