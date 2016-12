'Hoe beter onze songs zijn, hoe minder we ons moeten aanstellen om aandacht te krijgen'' Bono

★ ‘We stonden in New York op een straathoek toen een grote vent in een leren jas David benaderde en hem om een handtekening vroeg. Toen de man weg was, draaide David zich naar mij en zei: ‘Goh, die zal teleurgesteld zijn.’ Ik vroeg waarom. ‘Omdat ik heb getekend met ‘Gary Oldman’.’

Verteld door acteur Gary Oldman, een vriend van Bowie, op de Brit Awards

★ ‘Prince was vegetariër.’

Zus Tyka Nelson tegen een fabrikant die ‘als hommage aan Prince’ purperen worsten had bereid

★ ‘Wat alle artiesten gemeen hebben, is: we doen egoïstisch en egocentrisch onze zin en noemen dat werk.’

Peter Gabriel

★ ‘Mijn eerste betaalde job was als pianist op een track van Wayne County. Mijn moeder stond erop om dat singeltje voor het eerst te spelen als de hele familie en al haar vriendinnen op bezoek kwamen. En zo geschiedde: Wayne County schalde door de woonkamer, krijsend ‘If you don’t wanna fuck me, baby, fuck off!’ Toen de plaat gedaan was, viel er een stilte. En toen zei mijn moeder moedig: ‘Flink gedaan, jongen, ik ben trots op je.’’

Jools Holland

★ ‘Mijn invloed op de mensheid is verdomme vele malen groter dan die van Picasso, Stanley Kubrick, apostel Paulus en Escobar bij elkaar! Don’t fuck with me, niemand op deze planeet had ooit zoveel talent als ik!’

En zo ging Kanye West nog een paar minuten door, backstage op de set van ‘Saturday Night Live’