Seks, drugs & theatraal gedrag: het genie in Pete Doherty

Jarenlang stond Pete Doherty, net als Keith Richards, bovenaan op de checklist van de man met de zeis. Maar terwijl zijn collega-rocksterren vielen als vliegen, stond het zwalpende godenkind in 2016 weer op: een jaar na de veelbesproken comeback van The Libertines is hij een soloplaat (‘Hamburg Demonstrations’) rijker en – naar eigen zeggen – een heroïneverslaving armer. Wie was er beter geschikt om in Parijs de deuren van de Bataclan wild open te schoppen? ‘Hey, moet je horen: ik ben clean!’