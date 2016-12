Eeuwig spits Jan Mulder: 'Shitcountry'

‘Hier volgen de genomineerden voor de Sportwoorden van 2016. ‘We gaan iedereen verpletteren.’ Romelu Lukaku voorafgaand aan het EK.

‘I came as a king and left as a legend.’ Zlatan Ibrahimovic verlaat Parijs.

‘Shitcountry.’ Zlatan over Frankrijk na een verkeerde beslissing van een scheidsrechter.