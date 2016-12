Uit de platenkast van Mauro: ‘I Get Wet’

De kans dat er ergens nog een andere aarde rondzweeft met mensen op is onbestaand. Dat betekent dat wij in de hele oneindige kosmos de enige wezens zijn die feestdagen kennen.

En dan hebben de meesten van ons hier zelfs geen reden tot feesten. Komt daar nog bij dat er steeds minder te vieren valt, sinds we maar al te goed beseffen dat amusement ten koste van onze planeet gaat. Toch blijven we hardnekkig polonaisen op het ritme van de doemdagklok.

Maar goed, genoeg geciteerd uit mijn speech van het voorbije Sinterklaasfeest. Nieuwjaar komt eraan! Het feest der feesten. Party like it’s 1999. Dan is men wel verplicht om er totaal over te gaan. Drugs, bloed, seks, kots, auto perte totale, huis in de fik en alle geld op. Ik ken daar de perfecte soundtrack bij: ‘I Get Wet’ van Andrew W.K. Manisch-positieve heavy metal met een funfactor die alle concurrentie tot een orkest van gebochelde orgeldraaiers doet verschrompelen.