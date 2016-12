'‘De noodcentrale’ is zonder overdrijven misschien wel het beste nieuwe programma van het jaar'

Drie voor Panenka (‘Clinch’, ‘Een kwestie van geluk’, ‘Winteruur’), twee voor De Chinezen (‘De noodcentrale’, ‘4 x 7’), en één voor Shelter (‘Wat als?’). Samen zijn Tom Lenaerts, Arnout Hauben en Tim Van Aelst, de bezielers van die drie productiehuizen, goed voor zes van de tien nominaties voor de Ha! van Humo, de jaarlijkse bekroning van het tv-programma dat de Humo-redactie het meest in vervoering wist te brengen. Geen betere raad der wijzen om het voorbije televisiejaar van tekst en uitleg te voorzien.

Januari

HUMO 2016 gaat van start met ‘Den elfde van den elfde’, de langverwachte fictiereeks van Tom Van Dyck.

Tom Lenaerts «Die heb ik al een paar maanden eerder kunnen bekijken, alle afleveringen in twee namiddagen. Toen ze uitgezonden werd, hoorde ik hier en daar mensen zeggen dat ze moeite hadden om erin te komen, terwijl ik wel helemaal mee was. Mag ik trouwens zeggen dat er wel meer onterechte kritiek op ‘Den elfde van den elfde’ is gekomen?»

HUMO Dat we de kneuterige, landelijke dorpjes als decor onderhand wel gezien hadden?

Lenaerts «Juist, ja. Dat argument vind ik geen steek houden. Ook de mooiste boeken gaan toch vaak over kleine dingen? Net door iets kleins te belichten kun je iets groots vertellen. Dat je een reeks niet goed vindt, daar kan ik mee akkoord gaan. Maar dat je een setting beu bent? Dat vind ik nogal een pover argument.»

Tim Van Aelst «Dat Vlaamse is een genre an sich. Daarop kritiek geven is hetzelfde als zeggen dat we het ondertussen wel gehad hebben met al die misdaadthrillers.»

HUMO Het valt op dat veel prestigieuze reeksen dezelfde lijnen volgen: kleine dorpen, onderlinge vetes, een centrale machtsstrijd... Ook ‘Met man en macht’ en ‘Van vlees en bloed’, reeksen die jij destijds samen met Tom Van Dyck hebt gemaakt, Tom.

Lenaerts «We wonen niet in New York, hè. En ook ‘House of Cards’ en ‘Game of Thrones’ gaan over onderlinge vetes en een centrale machtsstrijd. De setting van een reeks hoeft niets over de kwaliteit te zeggen.»

Van Aelst «‘Rundskop’ van Michaël R. Roskam, over boeren en gangsters van de hormonenmaffia, heeft het vér buiten Vlaanderen uitstekend gedaan.»

Lenaerts «Voor een Vlaamse film geldt die commentaar blijkbaar niet. Als maker is zo’n kritiek gewoon erg frustrerend, want je kunt je niet verdedigen. Ik denk dat ik voor ons drieën spreek als ik zeg dat je als tv-maker kwetsbaar blijft voor kritiek, of je nu drie, tien of twintig programma’s hebt gemaakt.»

Van Aelst «Ik lig er wel minder wakker van dan vroeger. ‘Safety First: The Movie’ kreeg bij de release slechte kritieken, maar ik ben niemand tegengekomen die die slechte recensies ook heeft gelezen. Kijk naar de ‘F.C. De Kampioenen’-films: afgeserveerd in de pers, maar wel telkens de best bezochte film.»

'Als maker herken je de valsheid in 'Temptation Island', de truken van de foor: degoutant'

HUMO Januari is ook de maand waarin ‘De ideale wereld’ een tweede adem vindt op Canvas, nadat het ei zo na is opgedoekt op VIER.

Arnout Hauben «Absoluut een goede zaak. Ik vind dat ‘De ideale wereld’ ook op zijn plaats zit bij Canvas: het is een voorbeeld van een bepaalde cultuur die geboren is op de openbare omroep – zie ook ‘Man bijt hond’ – en waar de VRT lang in heeft geïnvesteerd. Daar moet je voorzichtig mee omspringen, en dus ook met de beslissing om zoiets al dan niet op te doeken.»

Lenaerts «Inderdaad, zo’n kweekvijver moet je koesteren. Het tragische is wel dat ‘De ideale wereld’ er niet plots relevanter door is geworden, hoewel zowat iedereen de verhuizing naar Canvas als een droomhuwelijk zag. Volgens de kijkcijfertabellen wordt het nu helaas nog minder bekeken dan op VIER.»

'Er is niks moeilijker dan dagelijks humor brengen'

Van Aelst «Maar ik wil wel een lans breken voor de makers: er is een groot tekort aan comedyschrijvers in Vlaanderen, en zo’n machine als ‘De ideale wereld’, waar elke dag comedy wordt gemaakt, is enorm waardevol. Bovendien is er niets moeilijker dan dagelijks humor brengen.»

Februari

HUMO In februari krijgen we voor het eerst in dertien jaar weer ‘De mol’ op ons scherm.

Lenaerts «Alleen maar lof voor het nieuwe seizoen van ‘De mol’, dat meen ik. Ik ken de vier jongens die de drijvende kracht achter dat nieuwe seizoen waren, en het zijn stuk voor stuk toppers.»