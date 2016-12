'Vaak doe ik niks anders dan kijken en staren'

Donker magisch realisme, grimmige fantasy of een whodunit voor de doe-het-zelver: ‘Beau Séjour’ is een opmerkelijke reeks van productiehuis DeMensen, geregisseerd door Kaat Beels en haar partner Nathalie Basteyns. De Aalsterse Van Royen was eerder al Cleo in ‘De Ridder’, Femke in ‘Marsman’ en Nina in ‘Spitsbroers’, maar de kans is niet gering dat u het vanaf 1 januari alleen nog over Kato hebt.

HUMO De eerste aflevering van ‘Beau Séjour’ wordt uitgezonden op 1 januari: bepaald geen feestelijke manier om het nieuwe jaar te openen.

Lynn Van Royen «Na de uitbundigheid van oudjaar: bám, meteen terug op aarde. Goed, hè?

»Die eerste januari is een dag waarop de meeste mensen thuisblijven en gezellig cocoonen, als ze al niet moeten ontnuchteren. Meestal is er die dag ook niets te doen, ‘Beau Séjour’ vult dat gat mooi op.»

HUMO Behalve Barbara Sarafian, Reinhilde Decleir en Johan Van Assche doet ook Joren Seldeslachts mee, met wie jij eerder op de set van ‘Dubbelleven’, ‘Spitsbroers’ en de kortfilm ‘Tweesprong’ stond. Zijn jullie een packagedeal?

Van Royen (lacht) «Er is niks contractueel vastgelegd.

»We kennen elkaar ondertussen goed. Op de set hebben we aan een blik of een half woord genoeg om te weten hoe het verder moet. Je tegenspeler goed aanvoelen: dat speelt gemakkelijk, hè.»

HUMO Speelt de samenstelling van de cast ooit mee in je keuze voor een project?

Van Royen «Ik heb nog nooit met iemand samengespeeld van wie ik dacht: ‘Uuuuurgh.’ Ik heb mij tot nog toe altijd gebaseerd op de kwaliteit van het scenario.»