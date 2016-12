No shit: Steven Moffat, Mark Gatiss en Martin Freeman over het geheim van 'Sherlock'

'Andere mensen gaan tennissen, wij bedenken tv-series'

Toen toenmalig Brits premier David Cameron een paar jaar geleden tijdens een reis naar China een Q&A deed op Weibo – het Chinese Facebook – kreeg hij niet alleen voor de hand liggende vragen over politiek en zijn carrière. Kon hij er niet voor zorgen dat het nieuwe seizoen van ‘Sherlock’ sneller zou komen, wou een gebruiker weten? ‘Nu moeten we telkens twee jaar wachten!’ En kon hij de makers ook niet dwingen om per seizoen méér afleveringen in te blikken?

Het zegt veel over de populariteit van de BBC-reeks naar de boeken van Arthur Conan Doyle, die zes jaar na de start uitgegroeid is tot één van de grootste successen uit de Britse tv-geschiedenis. Het vierde seizoen, vanaf nieuwjaarsdag op de BBC, komt exact drie jaar na het derde op de buis, en telt zoals altijd slechts drie afleveringen. Méér is ook geen optie, zegt medebedenker en schrijver Steven Moffat in een Londens hotel, waar de eerste episode die avond in avant-première wordt vertoond.

Steven Moffat «‘Sherlock’ is geen modale misdaadreeks over twee mannen van middelbare leeftijd die elke week een andere zaak oplossen. Dat doen wij niet. Wij maken event television, elke aflevering moet een statement zijn. En geloof me: dan is drie per seizoen meer dan genoeg.»

HUMO Voelen jullie je verplicht om elk seizoen grootser uit te pakken?

Mark Gatiss (coauteur en Mycroft Holmes in de serie) «Wij maken de serie die we willen maken, met de rest houden we geen rekening. Maar het is wel zo dat een hoop verhaallijnen die we al van bij het begin van ‘Sherlock’ uitgezet hebben, in dit seizoen echt tot bloei komen. We houden ons niet in.»

Moffat «Neen, van terughoudendheid zul je ons zeker niet kunnen beschuldigen (lacht).»