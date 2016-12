15 tips voor wie wilt bingekijken tijdens de kerstvakantie

'Het ideale medicijn tegen de winterblues'

Stranger Things

Seizoenen: 1

Uur: 8

Netflix

Dé Netflix-hit van het jaar werd zonder veel tamtam gelanceerd, maar schopte het in no time tot internationale publiekslieveling. ‘Stranger Things’ combineerde de jongensachtige schwung van eighties-avonturenfilms als ‘The Goonies’ of ‘Stand by Me’ met horror en sciencefiction à la ‘The Thing’ of ‘The X-Files’, lanceerde de carrière van enkele piepjonge acteurs (vooral Millie Bobby Brown beklijft als het mysterieuze zwijgzame meisje Eleven) en zorgde voor een stortvloed aan theorieën. Zo zou de serie een metafoor zijn voor de manier waarop in de jaren 80 naar kanker werd gekeken (als een monster waarover je maar beter niet praat), of een allegorie op de moderne Amerikaanse samenleving (de overheid die een monster creëert en vervolgens, als het z’n ketens breekt en vlucht, hardop roept dat de bevolking haar maar moet vertrouwen).

Wij houden het hierop: ‘Stranger Things’ is een uitstekend gemaakte, geestige én creepy reeks die naar meer smaakt. Komt overigens goed uit, want er wordt hard aan seizoen twee gewerkt.

The Crown

Seizoenen: 1

Uur: 10

Netflix

Was de wow-factor het enige criterium waarop tv-series beoordeeld werden, dan zou ‘The Crown’ met Union Jack en wimpel de winnaar van 2016 zijn. De reeks over hoe Queen Elizabeth na de dood van haar vader George op jonge leeftijd de troon in haar schoot geworpen kreeg, is de duurste uit de jonge Netflix-geschiedenis en het is niet moeilijk te zien waar de naar verluidt 100 miljoen Britse pond heen is gegaan.

Alleen valt wát er verteld wordt soms een beetje bleek uit tegenover hóé het verteld wordt. Een echte inkijk in het leven aan het Britse hof of in de psyche van de bewoners biedt Peter Morgan (‘The Queen’) niet, en ook de grotere thema’s uit de eerste jaren van Elizabeths heerschappij – de tanende macht van het Britse rijk of de nieuwe rol van de koninklijke familie – blijven wat onderbelicht.

In plaats daarvan krijg je heel veel royals die gepijnigd naar elkaar staren omdat hun plicht tegenover het Britse volk hen ervan weerhoudt een normaal leven te leiden, en dat te midden van de mooiste landschappen die Groot-Brittannië te bieden heeft. Maar voor anglofielen zal dat ongetwijfeld meer dan volstaan.

The Night Of

Seizoenen: 1

Uur: 8

Play More

De plot van deze miniserie is op het eerste oog niet bijster origineel: Naz, een student van Pakistaanse afkomst, wordt (onterecht?) beschuldigd van een brutale moord waar hij zich door een combinatie van drank en drugs tijdens de fatale nacht in kwestie niks van herinnert.