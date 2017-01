Fouad Belkacem, Sharia4Belgium-leider en ronselaar van Syriëstrijders: 'Ik vind de vraag of ik de aanslagen goedkeur eerlijk gezegd beledigend'

'De Staatsveiligheid heeft me gevraagd om informant te worden. Maar: ik ben een verkoper van auto's, niet van moslims'

We hadden Belkacem graag live gesproken, maar dat is onmogelijk in de extra beveiligde terrorismevleugel in de gevangenis van Hasselt. Via het uitwisselen van brieven lukt het wel. Sinds een goed halfjaar zit Belkacem in de speciaal voor moslimextremisten ingerichte afdeling in Hasselt, die intussen aardig volloopt. ‘Bij mijn aankomst waren we met drie gevangenen op een lege afdeling. We zijn ondertussen met negen.’ Eén van hen is Abid Aberkan, de neef van Salah Abdeslam die de voortvluchtige terrorist in zijn kelder in Molenbeek verborgen hield toen het hele land naar hem op zoek was. ‘Ik kende meneer Aberkan niet tot onze ontmoeting hier,’ schrijft Belkacem. ‘Wat ik heb geconstateerd, is dat hij de vader van vier prachtige kinderen is, dat hij het ongeluk heeft ‘de neef van’ te zijn en dat hij in een verhaal is gesleurd waar hij nooit iets mee te maken wilde hebben. Je moet het maar meemaken dat jouw neef als lid van een moordcommando voor je deur staat.’

De 34-jarige Belkacem zit een gevangenisstraf uit van twaalf jaar voor het leiden van Sharia4Belgium, een terroristische organisatie die jongeren ronselde voor de oorlog in Syrië. Vorige maand startte het gerecht een procedure voor het hof van beroep in Antwerpen om hem zijn Belgische nationaliteit af te nemen. Als de rechter daarmee akkoord gaat, kan Belkacem, die ook nog de Marokkaanse nationaliteit heeft, in de toekomst uitgewezen worden naar Marokko. Volgens het parket-generaal vormt Belkacem ‘een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid’ en is hij ‘ernstig tekortgeschoten in zijn verplichtingen als Belgische burger.’ Belkacem verzet zich tegen die vordering omdat hij geen enkele band met Marokko heeft. ‘Mijn cliënt is in België geboren en heeft hier een partner en vier kinderen,’ zegt zijn advocaat, de Antwerpse toppleitster Liliane Verjauw. ‘De oudste is 11, de andere zijn 5, 4 en 1 jaar. Ook zijn ouders, broers en zus wonen in België. In Marokko loopt hij het risico op foltering en een onmenselijke behandeling in de gevangenis.’