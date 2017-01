'Je kunt beter een goed boek lezen dan de krant'

Nu de internationale uitgeverijen zijn laatste boek ‘Gratis geld voor iedereen’ hebben ontdekt, droomt de Nederlandse historicus en schrijver bij het digitale nieuwsplatform De Correspondent in meerdere talen. Zijn Engelstalige worp heet ‘Utopia for Realists’. Het lijdt geen twijfel dat een utopisch realist als Bregman het jaar begint met een goed voornemen.

Rutger Bregman «Ik ben er drie weken geleden al aan begonnen door vegetariër te worden. Ik kende de voordelen van het vegetarisme al langer, maar ik was te lui en te gemakzuchtig. Een artikel van de Israëlische historicus Yuval Harari heeft me uiteindelijk overgehaald. Harari schrijft zo overtuigend over de industriële veeteelt als de grootste misdaad uit de menselijke geschiedenis, en over het buitengewoon rijke gevoelsleven van kippen, koeien, varkens en schapen, dat ik op het einde van het stuk besloot om nooit nog een hap vlees in mijn mond te steken.»

HUMO 2017 kondigt zich niet aan als een vrolijk jaar.