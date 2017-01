'Eén tip: maak de liefde niet té belangrijk'

De Nederlandse Sandra Langeslag (34), biologisch en cognitief psychologe en docent aan de University of Missouri-St.Louis, kwam in 2016 samen met haar Rotterdamse collega Jan van Strien tot de conclusie dat, wanneer de liefde weer eens een schotwonde oploopt, ons brein zelf doekjes voor het bloeden kan aanslepen.

Sandra Langeslag «Mensen gaan er veelal van uit dat verliefd zijn iets oncontroleerbaars is: je bent het of je bent het niet, en daar valt niets aan te veranderen. Bovendien zijn er allerlei situaties te bedenken waarin mensen verliefd zijn terwijl ze het niet willen zijn, of niet verliefd zijn terwijl ze het wel zouden willen zijn: een onmogelijke liefde, een verboden liefde, een liefde die tegen je wil is afgebroken. Daar valt allemaal niets aan te doen, denken we, dat is een koele wreedheid die we moeten ondergaan.