Het jaar van de hoop (3): hoe we moeten leven met angst

'We hebben revoluties nodig om te evolueren'

België bleef vorig jaar niet gespaard van terroristische aanslagen: weerzinwekkende daden die niet alleen dood en vernieling zaaien, maar ook paniek. De grootste angst die de aanslagen met zich meebrachten, is het gevoel niet meer vrij te kunnen gaan en staan waar we willen. Maar zo eenvoudig is het niet, zegt Damiaan Denys, die gespecialiseerd is in angststoornissen.

DAMIAAN DENYS «Vrijheid wordt beschouwd als een algemeen goed, en het lijkt alsof we vanaf onze geboorte naar steeds meer vrijheid streven, maar eigenlijk streven we net naar meer controle. Die behoefte is verbonden met een zekere overlevingsdrang: onze voorouders bouwden huizen ter bescherming tegen gevaarlijke dieren, en toen ook het vuur onder onze controle viel, konden we als mens evolueren. Maar tegenwoordig is onze controlebehoefte zo ver doorgeschoten dat ze contraproductief is geworden: ze belemmert onze vrijheid.