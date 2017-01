'Denk na over wat je in je mond stopt'

Dat we de laatste jaren zo gefixeerd zijn op onze voeding, zegt Martijn Katan, komt in de eerste plaats doordat een aantal zorgen die we vijftig jaar geleden hadden, nu naar de achtergrond zijn verdwenen.

MARTIJN KATAN «De meesten onder ons hebben een waterdicht huis, een uitgebreide garderobe en een vast inkomen. Het voornaamste waar we nu nog naar verlangen, is een blijvend goede gezondheid. In Aleppo zul je niemand horen zeggen: ‘Goh, ik zou toch eens een smoothie moeten drinken.’»