Voor Wim Slabbinck was 2016 het jaar waarin binair denken centraal stond: alles was zwart of wit, positief of negatief. ‘Ook de tegenstelling tussen mannen en vrouwen groeide,’ constateert hij.

Wim Slabbinck «In het debat rond seksisme praat men vaak over de vrouw als slachtoffer en de man als dader, maar seksisme heeft geen geslacht. Ook mannen zijn vaak het slachtoffer. Er bestaat bijvoorbeeld een vrouwenraad die seksisme onder de aandacht brengt, maar geen mannenraad. Bizar, toch? Men heeft het over het glazen plafond voor vrouwen, maar zelden over de glazen vloer voor mannen. De werkomstandigheden bij typische mannenjobs leiden vaker tot ongevallen. Het zelfmoordcijfer bij mannen is drie keer hoger dan bij vrouwen en hun depressies slepen gemiddeld langer aan omdat ze er minder snel durven aan toe te geven. Jongens krijgen meer en sneller pillen voorgeschreven dan meisjes. Ik hoop écht dat er in 2017 meer aandacht uitgaat naar deze problemen. Steeds meer mannen krijgen het moeilijk met het heersende ideaal van de autoritaire, zelfstandige man. Dat heeft een negatieve impact op hun gezondheid.»

HUMO Krijgt u in uw praktijk veel mannen over de vloer die onder de druk bezwijken?