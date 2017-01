Over werkelijk álles werd in 2016 driftig van mening verschild, het liefst op het ijdele podium van de sociale media, maar over één ding is iedereen het eens: het was een dampdrol van een jaar. Enter Johan Braeckman, de Gentse hoogleraar wijsbegeerte: ‘Al bij al was 2016 vrij normaal – zeker geen rampjaar.’