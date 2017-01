Hoe drugs je leven kunnen verbeteren: minder angst, minder depressief, minder alcohol- en rookverslaving, meer inzicht in jezelf

'Psychedelica werken op lange termijn, terwijl de meeste medicijnen in de psychiatrie enkel symptomen bestrijden'

Partydrug tegen depressie

‘De Wereldgezondheidsorganisatie noemt depressie de grootste oorzaak van invaliditeit in het Westen,’ zegt dokter Husseini Manji, hoofd neurowetenschappelijk onderzoek bij Janssen Neuroscience. Hij leidde eerder het Mood and Anxiety Program van de Amerikaanse National Institutes of Health, waar hij jaren geleden met collega’s op het idee kwam om ketamine in te zetten tegen depressie, al benadrukt de psychiater meteen dat de neusspray die Janssen Pharmaceutica ontwikkelt nooit als partydrug gebruikt kan worden. ‘Daarvoor is de dosis te klein. En het is ook de bedoeling dat patiënten de neusspray enkel in de aanwezigheid van een arts gebruiken.’

Husseini Manji «Depressie is een enorm probleem, maar bij wellicht de helft van de patiënten werken klassieke antidepressiva niet. En áls ze werken, duurt het vier tot acht weken. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een ander middel. Na heel wat voorbereidende studies hebben we tests gedaan met patiënten die minstens drie jaar depressief waren en zes mislukte behandelingen achter de rug hadden. Ze kregen een lage dosis ketamine. Wat bleek? Binnen de twee uur was er een reactie in de hersenen en na 24 uur was er een respons bij 70 procent van de patiënten. Een ongezien resultaat. En hoewel het middel weer snel uit hun lichaam was verdwenen, bleven de patiënten zich drie tot zeven dagen lang beter voelen.