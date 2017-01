'Ons probleem is: we geven niet de indruk dat we de zaken onder controle hebben'

HUMO Uw politieke gutfeeling bent u nochtans niet kwijt. In maart alludeerde u in een interview met De Morgen al op een verrassende overwinning van Donald Trump.

Pieter De Crem «We hebben aan deze kant van de oceaan niet altijd de juiste informatie gekregen over wat zich aan de andere kant aan het afspelen was. Eind maart, op een vergadering waar ook voormalig Amerikaans ambassadeur Howard Gutman aanwezig was, heb ik de overwinning van Trump inderdaad voorspeld, voor een gezelschap waar die boodschap op een behoorlijk koude steen viel. Na de televisiedebatten heb ik even gedacht dat zijn kansen geslonken waren, maar hij heeft zich tijdens het laatste debat herpakt. Ik was overtuigd dat hij het zou halen: een residu van de vele contacten die ik heb gehad in de States. Ik zag wat er aan het gebeuren was. De opkomst van Sanders, het ongenoegen van vele gewone Amerikanen over de tweede legislatuur van Obama... Zelfs binnen de Democratische Partij – die ik het beste ken – was het gevoel: ‘We’re not on the right track.’ Maar zulke twijfels werden onmiddellijk onder het tapijt geveegd: ‘We hebben de Koreanen aan onze kant. En de Bolivianen.’ Ze staarden zich blind op allerlei gekke nichecategorieën van de bevolking.»