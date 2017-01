'Ik heb dingen meegemaakt die je normaal alleen in films ziet'

‘De boekingen stromen binnen,’ zegt hij met die typische grijns van ’m wanneer we in Zonhoven plaatsnemen aan de eettafel ten huize Krimson. Mocht het paradijs onder een schuiladres neergepoot zijn op deze wereld, dan zou Zonhoven alvast een goede alias zijn. Jef Nys, zo beelden we ons in, is er burgemeester, maar Pat Krimson is zijn plaatsvervanger: de man voor wie – zo weten we wel zeker sinds zijn verschijnen in ‘The Show Must Go On’ – de beschrijving larger than life nog een maatje te krap zit.

Na lang zwerven heeft hij op z’n 51ste zijn plaats gevonden in de kalmte van z’n Limburgse bakermat, geflankeerd door 2 Fabiola-zangeres én levensgezellin Loredana. Maar helaas: zelfs daar weet de ongekroonde koning van de Belgische dance niet te ontsnappen aan overijverige Humo-journalisten.