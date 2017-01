In die eerste dagen troffen we redelijk wat dronkenschap aan, vooral achter het stuur. En wat opvalt: sommige bestuurders gaan niet alleen over de 0,5 promille-drempel, ze gaan nog over een andere schreef waarbij ze zich plots zeer kenbaar willen maken. Alsof ze willen zeggen: ‘Hallo, agenten! Kijk naar mij! Ik ben werkelijk dronken, hoor!’ Zo werd in Mechelen een dronken man gevat die op nieuwjaarsdag door de stad reed ‘en regelmatig claxonneerde’. In Sint-Niklaas merkte een politiepatrouille ’s nachts een wagen op ‘die stilstond voor het groene licht op de N70’. De bestuurder bleek ‘zwaar dronken’ en werd ingerekend. In Ichtegem raakte een bestuurder zo hard de stoep dat een wiel beschadigd werd en hij niet verder kon. De politie stelde vast dat de man dronken was, dat de wagen niet ingeschreven en niet verzekerd was, én dat de bestuurder niet eens een rijbewijs had. Ook in Zaventem wilde een automobilist absoluut ingerekend worden. Hij had in de nacht van 5 januari ‘zijn wagen midden op de Leuvensesteenweg geparkeerd’. Toen de politie hem vroeg om zijn wagen op een parking te zetten, bleek hij dronken. Zelfs zo dronken dat hij geen geldige ademtest kon afleggen.

Wie hélemaal de aandacht van de politie wil trekken, gaat best te werk zoals de bestuurster in Ophasselt. Die reed op 3 januari op een kruispunt tegen een politiewagen van de politiezone Geraardsbergen/Lierde. De vrouw had ‘de combi te laat opgemerkt’. De agenten daarentegen waren nog uiterst alert, ‘want zij kwamen net terug van een grootschalige alcoholcontrole’. De aanrijdster bleek dronken.

In Begijnendijk werd een 63-jarige seingever van een groep wielertoeristen opgemerkt. Ook hij gaf een duidelijk signalement van zijn dronkenschap, want hij reed ‘zwalpend en zwaaiend over de weg’ en toen hij van zijn fiets stapte, ‘viel hij in een haag’. De fietser bezat een rijbewijs en moest het voor 15 dagen afgeven. En dan was er nog de 30-jarige uit Roeselare die aan twee controlerende agenten ‘500 euro bood om een positieve ademtest door de vingers te zien’. Toen hij merkte dat zijn bod geen indruk maakte, ‘verdubbelde hij de bedragen’. Ook dat was tevergeefs, waarop de man probeerde te vluchten, ‘maar hij struikelde over een boordsteen en viel op zijn gezicht’. Naast de dronkenschap werd hem ook ‘de actieve omkoping aangerekend’.