2 jaar na de aanslag op Charlie Hebdo: ex-medewerkster Zineb likt haar wonden

Zineb El Rhazoui, journaliste en islamcritica, was er niet toen terroristen op 7 januari 2014 een bloedbad aanrichtten op de redactie van Charlie Hebdo. Vandaag is zij de zwaarst bewaakte vrouw van Frankrijk. Nooit zet ze een stap buiten de deur zonder haar beveiligers. En nu Zineb – haar achternaam gebruikt ze zelf nooit – zeven maanden geleden voor het eerst moeder werd, is het leven er niet eenvoudiger op geworden. ‘Het is schandalig dat ik bewaking nodig heb om een volkomen legale boodschap uit te dragen.’