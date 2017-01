Men zegt weleens dat het eerste levensjaar het allerbelangrijkste is in de ontwikkeling van een kind. En nu heeft wetenschappelijk onderzoek ook aangetoond dat de band die we in die periode met onze ouders of verzorgers opbouwen, in grote mate bepaalt of we later tegen het leven bestand zullen zijn. Neurobiologe Nicole Strüber: ‘Ik begrijp dat moeders willen gaan werken, maar het ergert me als kinderen daar de dupe van zijn.’