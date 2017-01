'Het verborgen leven van een verzetsheldin'

Jolien Janzing «Otto, de vader van Anne Frank, heeft Audrey Hepburn in 1957 persoonlijk gevraagd om de rol van zijn dochter te vertolken in de verfilming van haar korte leven. De Hollywoodactrice kende het tragische verhaal van Anne Frank goed, want al in 1947 had haar moeder een drukproef van het dagboek in handen gekregen. Hepburn was daar als 18-jarig meisje zeer van onder de indruk: toen ze het uit had, is ze naar verluidt zelfs bijna ingestort. En toch heeft ze dat voorstel van Otto Frank tien jaar later beleefd afgewezen, naar eigen zeggen omdat ze zich te oud voelde en omdat ze bang was dat haar eigen oorlogsherinneringen opnieuw zouden komen bovendrijven.

»Het leek me interessant om na te gaan of er nóg raakvlakken waren tussen het leven van Anne Frank en dat van Audrey Hepburn. Tijdens mijn zoektocht ben ik op dingen gestoten waar ik behoorlijk van schrok: feiten die een heel ander licht werpen op Audreys weigering om de rol van Anne Frank te spelen.»