'Als meer dan zestig procent van de bevolking ongelukkig is, is verandering onvermijdelijk'

Vier dagen nadat Donald Trump verkozen werd tot nieuwe president van de Verenigde Staten, ontving hij als eerste buitenlandse politicus de Brit Nigel Farage, voormalig UKIP-leider, bezieler van de brexit en de man die ‘onze’ Herman Van Rompuy verweet het charisma te hebben van een natte dweil. Zaterdag 12 november 2016 kreeg Farage in de late namiddag een audiëntie van een uur in Donald Trumps somptueuze penthouse op de 56ste verdieping van de Trump Tower in New York (volgens Trump de 66ste verdieping). De Britse premier Theresa May moest zich tevredenstellen met een kort telefoontje van de president elect.

Donald Trump nodigde Farage al op woensdag uit, meteen na zijn overwinning. Die uitnodiging gold ook voor zijn gezelschap van Britse bloedbroeders waarmee Farage die week de straten van New York onveilig maakte: brexiteers Arron Banks, Andrew Wigmore en Raheem Kassam. Banks is een verzekeringsondernemer uit Bristol, multimiljonair, financier van UKIP (1 miljoen pond) en stichter en geldschieter van de pro-brexitcampagne Leave.eu (7,5 miljoen pond). Wigmore is Brits handelsattaché voor het eiland Belize en woordvoerder van Leave.eu, en Kassam is hoofdredacteur van de rechtsradicale nieuwssite Breitbart London. Ze noemen zichzelf graag ‘The Brex Pistols’.