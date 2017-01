Aïssatou Diop (36) is de actrice die in ‘Thuis’ Charité speelt, de vrouw die samen met haar zoontje als sans-papiers in België aankwam, en daar werk, woonst, liefde en uiteindelijk ook papieren vond. ‘Ik geloof in de emanciperende kracht van ‘Thuis’’, zegt de Franstalige actrice, die haar timide charme met Charité deelt.