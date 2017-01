'Oliver Sim, Romy Madley Croft en Jamie xx: 'Een roadtrip door Amerika heeft ons weer bij ekaar gebracht.'

Een liefde voor de pop van Sia en Sade én de zwartzakkerij van Suicide, bijvoorbeeld. Kijk maar naar de playlist die The xx aanmaakte op Spotify. ‘The xx: in the studio’ moet de klanken weergeven waarnaar de groep luisterde tijdens de opnames van hun derde plaat ‘I See You’. Een popplaat is dat geworden, waarop Romy Madley Croft zelfs zingt in plaats van te fluisteren.