Koppensneller Herman Brusselmans: 'Volkskrant'

‘Ik lees graag en veelvuldig buitenlandse kranten. De Frankfurter Allgemeine, El País, Le Figaro, The Sun, The New York Times: ze hebben geen geheimen voor mij. Wat daarbij helpt, is dat ik vijf talen beheers. Reeds als 16-jarige kon ik goed m’n plan trekken in het Nederlands, het Frans en het Engels, en dan zei ik bijvoorbeeld tegen onze uit Birmingham afkomstige buurvrouw Suzy: ‘Evidemment, pute de velours, que je te bromme’, want zij wilde graag Frans leren. Rond m’n 20ste had ik tevens het Duits en het Spaans onder de knie, mede door zelfstudie, avondschool en contact met Helmut en Juan, het eerste homoseksuele koppeltje in Hamme, dat een winkeltje had in de Damstraat. Ik ging bij hen vaak een half dozijn ongedesemde uilenballen kopen, want m’n hond Lesley at die graag. Let op, ik beweer niet dat er in uitheemse gazetten meer nieuws staat dan in onze binnenlandse dagbladen, maar ze geven je wel een ruimere kijk op de wereld waarin wij nu eenmaal leven. Neem nu de wereld in Nederland. Iedere keer als ik in die natie vertoef, zoals thans, blijf ik op de hoogte van het reilen en zeilen aldaar door het doorbladeren van de Volkskrant, die niet toevallig werd verkozen tot de betrouwbaarste krant van Europa, zij het in 1945, toen de Volkskrant als allereerste periodiek berichtte over het ijlings wegtrekken van de Duitsers uit Zaandam. Ondertussen zullen tienduizenden van m’n fans zich afvragen: ‘Wat voert u heden in Nederland uit, meneer Brusselmans?’ Nou, niet zoveel eigenlijk. Ik ben hier gewoon een weekje met vakantie in het blijde gezelschap van mijn verloofde Lena, die geboren en getogen is in Amsterdam, en genoeg van wanten weet om mij in deze kosmopolitische metropool dagenlang rond te leiden en mij in bijzonderheid te wijzen op de allermooiste plekjes, onder meer het Koeketieneplein, het Sjaak Swart-museum, en het standbeeld van de uitvinder van de gereformeerde hostie, Jan Henk Molenfoef. Als we tussen de stadswandelingen door even uitrusten in onze chique Airbnb op de Nieuwendijk, die we huren van een koppel dat voor zaken (de import en export van schilderijen van de 18de-eeuwse dadaïst Donaat De Riemaecker) in de Peloponnesos verblijft, drink ik een door m’n schattebout bereid kopje percolatorkoffie en doorkruis ik de Volkskrant. Op de eerste pagina is het al raak: de rubriek Voetnoot van mijn geëerde collega Arnon Grunberg. Vandaag heeft hij het over z’n verblijf in Irak, waar hij informatie verzamelde voor het schrijven van een artikel over erotiek en sensualiteit bij IS, en toen hij daar in hoge nood achter een struik zat te schijten, werd hij bekogeld met kiezelsteentjes door IS-kleuters. Heel boeiend. Verder is er een top dertig van de personen die 2016 tot zo’n belangwekkend jaar hebben gemaakt. Op drie staat Donald Trump. Op twee N’Konko Zundi, de minister van Agricultuur van Gambia, die in zijn land het ossenspan moderniseerde door de ossen een koptelefoon te laten dragen, zodat ze tijdens de arbeid naar muziek van Cher kunnen luisteren. Op één, door een doorzichtige chauvinistische reflex, Geert Wilders. Ikzelf sta pas op de veertiende plaats, en volgens de Volkskrant had ik hoger kunnen staan, had ik niet op 14 december het Nederlandse koningshuis geschoffeerd door in een café in Spijkenisse m’n leuter uit m’n broek te halen en te schreeuwen: ‘Kom, Maxima! Zuigen!’ En verder in de Volkskrant: een artikel over gedroogd vuurwerk en de voordelen ervan; een lang stuk over de tragische achteruitgang van het cryptofeminisme in de Benelux; een zeer grappige cartoon van m’n goeie gabber Gummbah, een reportage over een feestmaaltijd voor zwangere daklozen in Appingedam, een globaal overzicht van de weersvoorspellingen voor 2017 (het valt al bij al mee met de opwarming van de aarde, maar verwacht toch maar een paar duizend liter zeewater in je achtertuin), en de meest in het oog springende sportprestaties, met name de winst van springruiter Pieternel Hoogkassei en haar paard Fluffy in het concours van Rotterdam-Zuid. De Volkskrant is waarlijk een dijk van een krant, en het verblijf in Amsterdam valt enorm mee, maar toch zal ik blij zijn als ik weer in Gent ben en in Het Laatste Nieuws kan lezen hoe in het Glazen Straatje een hoer uit Bulgarije bij een klant uit Waarschoot het scrotum heeft stukgebeten. Niks leukers dan het nieuws uit de eigen streek.’