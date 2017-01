Dokter De Zeulder: de nieuwe ziektes in 2017

'Vijf ziektes die je dit jaAr gehad móét hebben. (Anders heb je niet geleefd!)'

Het jaar is spiksplinternieuw, de beschermfolie is er bij wijze van spreken nog niet helemaal afgeplukt. Even vooruitblikken kan dus nog. En wat een beetje vreemd is: in de voorbeschouwingen op 2017 wordt met geen woord over aanstormende ziektes gerept, terwijl we elkaar toch lustig een goede gezondheid hebben gewenst toen die cruciale seconde tussen oud en nieuw verstreek. Welke koortsaanvallen, parasieten en zenuwpijnen staan ons te wachten in 2017? Dokter De Zeulder weet het antwoord.

Dr. Koen De Zeulder «Een ziekte is alleen succesvol als ze aansluit bij wat de mensen graag doen. Iedereen kent daar voorbeelden van. Zuipen? Korsakov en levercirrose. Seksen? Druiper en aids. Sporten? Chronische peesontstekingen en een sporthart. Dat zijn klassiekers, daar moet je niks aan veranderen.»