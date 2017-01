Met guilty pleasures, kanjers én de comeback van Hercule Poirot: Humo's Onontbeerlijke Filmpreview

Het nieuwe epos van Martin Scorsese, de langverwachte comeback van Renton, Spud en Begbie, de klauwen van The Wolverine: zelfs die ellendige Transformers zullen niet kunnen beletten dat het in 2017 héérlijk toeven wordt in de donkere zaal. Sterker nog: alleen al in de eerste twee maanden van het nieuwe filmjaar komen er méér parels uit dan in heel 2016. Maar wat worden nu de toppers van 2017? Wie gaat ons verrassen? Wat doen de Belgen? Welke superhelden zoeven de bioscoop binnen? Hier is Humo’s Onontbeerlijke Filmpreview!