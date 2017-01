'Dé trend in 2017: muziek die zich ergens tegen afzet'

Eppo Janssen (programmator Pukkelpop):

Cigarettes After Sex

Eppo Janssen «Als ik het muzieklandschap overschouw, zie ik vooral gelijkenissen met het tijdsgewricht 1990-’91. Net als toen komt de spannendste muziek van muzikanten die zich ergens tegen lijken áf te zetten – voornamelijk tegen een overdaad aan popmuziek. Enerzijds zijn er bands die je, met een beetje verbeelding, staatsgevaarlijk zou kunnen noemen. Run The Jewels bijvoorbeeld, de Public Enemy van nu. En als tegenreactie op de populaire, mildere metal is ook de extremere black metal terug – in België onder meer met het geweldige Oathbreaker.

»Anderzijds zijn er – wat je vaak hebt in donkere jaren – nieuwe nostalgische romantici. In de jaren 80 had je de golf van The Smiths. Begin nineties waren er Cocteau Twins, Slowdive, Mazzy Star, Galaxie 500... Die vibe is er nu weer: om te beginnen zijn veel van die oude bands terug samen, maar er zijn ook nieuwe bandjes, en één van de grootste beloftes is volgens mij Cigarettes After Sex. Zeer mooie shoegaze light, drijvend op een baslijn, echoënde drums en wat lichte gitaartjes. Door pakweg Pitchfork compleet genegeerd, maar ze komen er zo ook wel. Onlangs nog de Beursschouwburg zomaar uitverkocht, op basis van niets dan vijf, zes nummers die online staan. Op 14 april komen ze naar Trix, en daar zijn naar verluidt al redelijk wat tickets voor verkocht.

»Het zijn fans van Miles Davis – voor het middernachtgevoel – en Françoise Hardy, en ze hebben een cover opgenomen van REO Speedwagons ‘Keep On Loving You’. Altijd een schijtnummer gevonden, maar deze versie is prachtig. Cigarettes After Sex dompelt je onder in een nostalgische roes, en face it: in deze tijden kunnen we dat allemaal af en toe gebruiken.»