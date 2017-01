'Beau Séjour': Humo sprak met het regisseurskoppel Nathalie Basteyns & Kaat Beels

'We hebben moeten leren dat het leven zich niet laat regisseren'

Het regisseurskoppel Kaat Beels (42) en Nathalie Basteyns (44) is een wonderlijk duo: privé al twintig jaar samen en moeders van twee kinderen, professioneel hardnekkig aan hun eigen universum aan het timmeren zonder zich door iets of iemand te laten kisten. Zelfs niet door iets ingrijpends als multiple sclerose. Nathalie zuigt je met zoveel vuur haar wereld binnen dat je volkomen vergeet hoe meedogenloos de spierziekte bij haar heeft huisgehouden. Alleen tijdens de fotosessie wordt het even spannend, als Kaat in bad ligt en Nathalie met één hand een zware hamer boven het hoofd van haar vriendin zwaait. Ze maant de fotograaf aan om op te schieten: ‘Want ik weet niet hoelang de spieren in mijn handen het zullen houden.’ Vervolgens barst ze in lachen uit, begint de hamer te wiebelen en Kaat te gillen. En het gesprek was al zo bewogen.

HUMO Naar de eerste aflevering van ‘Beau Séjour’ keken meer dan 1 miljoen Vlamingen. Blij?

Nathalie Basteyns «Heel blij! En dat is nog zonder de uitgestelde kijkers.»

Kaat Beels «Het wil nog niet zeggen dat het Vlaamse publiek er helemaal voor gewonnen is, hè. Al die buitenlandse lof zorgde voor huizenhoge verwachtingen. Met ‘Clan’ kwamen we uit het niets. We waren underdogs en dan kun je de mensen makkelijker verbazen. Nu staat iedereen klaar om kritiek te geven. We zijn nog steeds bang dat de kijkers zullen afhaken en zeggen: ‘Een dood meisje dat haar eigen moordenaar zoekt, dat staat te ver van mijn bed. Ik vind het te raar.»

HUMO De mensen zijn blijven kijken.

Basteyns «Dat is waar. Ik heb de reacties zitten volgen op Twitter. Dat was slopend, maar soms ook mooi. Zoals die man die schreef: ‘Ik begrijp er geen kloten van.’ Geweldig vond ik dat.»

Beels «De hele ploeg hoopt superhard dat ‘Beau Séjour’ aanslaat. We zijn bang dat de VRT en VTM anders weer op conventionele fictie-vanonder-de-kerktoren zullen inzetten. Ik ben net begonnen aan de montage van ‘Tabula rasa’, dat is geschreven door Malin-Sarah Gozin (die ook ‘Clan’ schreef, red.), en dat verhaal is nog absurder.»

Basteyns «Niet dat we ons zouden aanpassen. ‘Beau Séjour’ hebben we precies gemaakt zoals we wilden, en ons volgende idee is ook zeer ongewoon voor Vlaanderen.»

HUMO Jullie legden in interviews al een paar keer een verband tussen ‘Beau Séjour’ en ‘Twin Peaks’. Heeft die serie jullie gevormd?

Beels «‘Twin Peaks’ blijft een mijlpaal! Iedereen op Sint-Lucas dweepte met David Lynch toen ik daar les volgde. Naar die serie kijken was echt een happening: vooraf zetten we een opgezette arend van mijn tante op het televisietoestel, zodat het thuis ook al een beetje raar was (lacht).»

Basteyns «Voor mij geldt dat minder. Ik volgde de documentaire-richting. Ik hou niet zo van het theatrale. Ik zie acteurs liever klein spelen, zie liever gewone mensen praten.»

Beels «Maar je houdt ook van verhalen die zich in een kleine gemeenschap afspelen.»

Basteyns «Dat is waar.»

Beels «Nu, wat tijdens het schrijven van ‘Beau Séjour’ ook erg heeft gespeeld is dat de scenaristen – Bert Van Dael, Sanne Nuyens en Benjamin Sprengers – allemaal zijn opgegroeid in een tijd dat het leven heel makkelijk leek, tot er ineens Dutroux was, en later Pandy. Zij hebben het gevoel dat hun jeugd gebruuskeerd is, dat de fundamenten onder hun zekere bestaan zijn weggeslagen. Met dat gevoel wilden zij iets doen. Met het idee van een gemeenschap waar alles lijkt te kloppen, tot ineens iets gebeurt dat alles door elkaar schudt.»