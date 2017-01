'Ik probeer me te herinneren hoe hij was toen hij nog leefde, maar het beeld van mijn verkoolde broer staat op mijn netvlies gebrand'

Voor Kelly Paulus is de tijd blijven stilstaan op 2 januari 2010. Omstreeks kwart voor drie die vrijdagnacht merkte een chauffeur op de E314 ter hoogte van het industrieterrein van Diest, op enkele kilometers van het huis waar Kelly lag te slapen, een brandende auto op in de berm van de autosnelweg. Hij verwittigde de hulpdiensten, en die deden een akelige ontdekking: in de uitgebrande Opel Corsa lagen twee verkoolde lichamen, één op de achterbank en één in de koffer. Al snel bleek het om Kevin (22) en Shana (18) te gaan, die enkele uren eerder een nieuwjaarsfeest bij familie hadden bijgewoond. Een autopsie wees uit dat ze waren doodgeschoten.

Dagenlang tastten de speurders in het duister, tot de buurman van de familie Appeltans – de 38-jarige Ronald Janssen uit Loksbergen, een onopvallende, alleenstaande leraar met twee dochters – na een anonieme tip op de rooster werd gelegd en toegaf dat hij, naar eigen zeggen in een vlaag van razernij, Kevin en Shana had vermoord. Enkele dagen later bekende hij ook de moord op de 18-jarige Annick Van Uytsel, die bijna drie jaar eerder, toen ze ’s nachts van een fuif in Schaffen naar huis fietste, werd ontvoerd, en later werd teruggevonden in het Albertkanaal in Lummen. Tijdens datzelfde verhoor bekende Janssen ook nog een tiental verkrachtingen van jonge vrouwen in Hasselt, Diest, Leuven, Peer en Kortenaken. Het land was in shock: een doodgewone leraar bleek een serieverkrachter en -moordenaar te zijn en had jarenlang zijn gang kunnen gaan, tot hij eerder toevallig tegen de lamp liep.

Bijna twee jaar later, op 20 oktober 2011, werd Ronald Janssen door het assisenhof van Tongeren schuldig bevonden aan ontvoering, verkrachting, foltering en drievoudige moord, en veroordeeld tot levenslange opsluiting. Nog eens anderhalf jaar later werd hij ook veroordeeld voor tien verkrachtingen en aanrandingen. Vandaag zit Janssen zijn straf uit in de gevangenis van Beveren.

'Het was alsof iemand met een moker in mijn gezicht sloeg, maar ik moest me sterk houden: mijn moeder was in shock, mijn vader was een hoopje ellende en mijn broer was aan het hyperventileren'

Kelly Paulus (31) kan nog altijd maar moeilijk geloven wat haar zeven jaar geleden overkwam: ‘Het was alsof ik in een film was terechtgekomen, een thriller waar maar geen einde aan kwam. Voor mij is het alsof de moord op mijn broer en Shana gisteren gebeurd is: ik kan alles tot in de kleinste details reconstrueren.’

Kelly Paulus «De avond vóór ze vermoord werden, heb ik Kevin en Shana nog gezien. Ze waren op weg naar Glabbeek, naar een nieuwjaarsfeestje van de familie Appeltans, maar waren nog even bij ons in Kortenaken gepasseerd om ons een gelukkig nieuwjaar te wensen. Kevin woonde op dat moment al een paar maanden bij Shana en haar ouders in Loksbergen.