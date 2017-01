1| Kleine held

Op Uderzo’s eerste schetsen was Asterix nog een typische grote en sterke Gallische krijger. Goscinny zag Asterix echter als een kleine held die het eerder van zijn listigheid en gezond verstand moest hebben dan van zijn brute kracht. Uderzo vond dat Asterix dan wel een grotere, niet al te snuggere metgezel moest krijgen. Enter Obelix.

2| Eddy Merckx

De albums zitten vol cameo’s van beroemdheden. Zijn onder meer te spotten: Jacques Chirac, Benito Mussolini, Sylvester Stallone, Neil Armstrong, The Beatles, Eddy Merckx en – in het recentste album – Julian Assange. Goscinny en Uderzo duiken ook zélf een paar keer op.

3| Dood bij de dokter

René Goscinny, een zoon van Poolse immigranten, geldt als één van de beste scenaristen van zijn generatie. Naast Asterix bedacht hij onder andere ook scenario’s voor Lucky Luke en het wat minder bekende Iznogoedh. Hij stierf in 1977 op amper 51-jarige leeftijd aan een hartaanval, nota bene tijdens een inspanningstest bij zijn dokter.

4| Sciencefiction

Na Goscinny’s dood zette Uderzo de reeks in zijn eentje voort. Als scenarist kon Uderzo echter niet aan zijn vroegere kompaan tippen: de verhalen werden almaar slechter, met als pijnlijke dieptepunt het halve scifiverhaal ‘Het geheime wapen’ uit 2005, meteen ook het laatste album van Uderzo’s hand. De tekenaar kondigde in 2011 wijselijk aan (hij was toen 84) dat hij de strip uit handen zou geven, maar echt vlot liep de overdracht niet: de nieuwe tekenaar bezweek onder de druk en moest na een jaar vervangen worden. In 2013 verscheen dan het op gejuich onthaalde ‘Asterix bij de Picten’ van scenarist Jean-Yves Ferri en tekenaar Didier Conrad.

5| Je suis Charlie

Uderzo heeft na zijn afscheid slechts één keer nieuwe tekeningen gepubliceerd. Toen in januari 2015 zeven tekenaars werden vermoord in de kantoren van Charlie Hebdo maakte hij als eerbetoon aan de slachtoffers twee Asterix-cartoons.

6| Het Limburg-gevoel

De albums van Asterix werden vertaald in meer dan honderd talen, én in een resem regionale talen zoals het Bretoens, het Picardisch, het Luxemburgs, het Catalaans en het Gaelic. In ons taalgebied bestaan er versies in onder meer het Fries, het Limburgs en het Twents. De meeste titels werden ook in het Latijn en Oud-Grieks vertaald.

7| kontspier

Aangezien de originele albums barsten van de (bijwijlen zeer subtiele) woordspelingen is de vertaling ervan een uitdaging: vooral met de namen van de personages kunnen vertalers zich uitleven. Zo heet de dubbelgespierde sportkampioen uit ‘Asterix en de Olympische Spelen’ in de Engelse versie Gluteus Maximus, de Latijnse naam voor de grootste der kontspieren. Het Nederlandse alternatief is het toch wel merkelijk lammere Tullius Torsus. In 2002 werden de Nederlandse albums opnieuw vertaald en kreeg een aantal nog onvertaalde hoofdpersonages een nieuwe naam.

8| 325 miljoen

Asterix is big business: over oplage en verkoop wordt al een tijdje niet meer gecommuniceerd, maar in 2009 zouden er van de toen 34 verschenen titels (ondertussen staat de teller op 36) wereldwijd 325 miljoen exemplaren verkocht zijn. Geen enkele Franse auteur verkocht in het buitenland meer dan Goscinny en Uderzo.

9| De spin-offs

Sinds 1967 werden negen Asterix-animatiefilms en vier live action-films gemaakt. Christian Clavier, die de dappere Galliër vertolkt in de eerste twee bioscoopfilms, is een goeie vriend van Nicolas Sarkozy. Van Asterix bestaan ook videogames en bordspellen, onder meer speciale versies van Monopoly, Cluedo en Trivial Pursuit. In 1989 opende ten noorden van Parijs een Asterix-attractiepark dat jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers lokt.

10|De fouten

Aanrader als u de hele reeks (voor de zoveelste keer) heeft verslonden: de publicaties van René van Royen en Sunnyva van der Vegt, twee Nederlandse academici die in boekwerken als ‘Asterix en de waarheid’, ‘Asterix en de wijde wereld’ en ‘De erfenis van Asterix’ uitzoeken wat er historisch allemaal klopt (of bewust níét klopt) in de strips. Waarna u de volledige serie gegarandeerd opnieuw zult willen lezen.