'Chinese kinderen vragen een truitje van Witsel, vervolgens willen ze zelf voetballen. Het is allemaal met elkaar verbonden'

Begin 2012 joeg de overgang van sterspelers-op-hun-retour Didier Drogba en Nicolas Anelka naar de onbeduidende Chinese voetbalcompetitie hier en daar hoogstens een wenkbrauw de hoogte in. Vijf jaar later staan ze te boek als pioniers. In hun zog volgden niet alleen dertigers met een pensioenplan – genre Tevez, Pellè en Hulk – maar ook spelers en trainers in de bloei van hun carrière. Het voorlopige hoogtepunt is de transfer van de 25-jarige Chelsea-middenvelder Oscar, die eind december voor 70 miljoen euro naar Shanghai SIPG verkaste.

De statistieken van de Ping An Chinese Football Association Super League (kortweg Chinese Super League of CSL), die vooral tijdens de wintermercato actief is, zijn duizelingwekkend. Vorig seizoen tekende de CSL voor vijf van de zes duurste internationale voetbaltransfers, en spendeerden de clubs in totaal zo’n 366 miljoen dollar: meer dan alle Spaanse, Italiaanse, Duitse en Franse clubs samen. Nog straffer: 4 van de 50 duurste transfers stonden op naam van Witsels nieuwe ploeg Tianjin Quanjian F.C., toen nog een tweedeklasser.

Sporteconomen en zelfverklaarde sinologen rolden na Witsels transfernieuws over elkaar om China’s ongebreidelde greep op het internationale voetbalbedrijf te verklaren. ‘Ze kopen voetballers alsof het racepaarden zijn,’ klonk het. En ook: ‘Chinese rijken kopen clubs omdat het mooi staat op hun visitekaartje.’ Kan allemaal best zijn. Maar de waarheid is toch iets complexer dan dat.

Grote kuis

De Amerikaan Matt Beyer (31) is de enige gelicentieerde westerse sportmakelaar in China. Hij woont en werkt er al dertien jaar.

Matt Beyer «Westerse media berichten traditioneel clichématig en negatief over China. Men beschouwt die miljoenentransfers als extravagante uitspattingen van enkele megalomane, door een verdacht regime gesponsorde zakenlui. Chinezen zelf bekijken het gewoon als de ontwikkeling van hun land tot een wereldmacht. In mijn ogen is het een positief verhaal. China heeft de voorbije veertig jaar hard gewerkt om zich opnieuw uit te vinden als een volwaardige markteconomie. Sport, en dan vooral voetbal, speelt daar sinds de komst van president Xi Jinping een cruciale rol in. Toen men hem in 2011 – hij was toen nog vicepresident – vroeg naar zijn drie dromen voor China, zei hij: ‘Kwalificatie voor, en organisatie en winst van het wereldkampioenschap voetbal.’»