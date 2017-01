Position switch: van de top van het bedrijfsleven naar het onderwijs in Molenbeek

'Ze hebben structuur nodig. Soms zeggen meisjes na een strafstudie: 'Meneer, ik hou van u''

De Toverfluit heet de school in de volksmond, ze ligt ook aan de Toverfluitstraat in Sint-Jans-Molenbeek, maar officieel is het inmiddels het GO! for Business-atheneum. Een Nederlandstalige school in hoog-Molenbeek, het betere deel van de gemeente, maar ook hier zindert de impact van de aanslagen in Brussel en Parijs nog na. In de gangen hangen tekeningen van leerlingen, die na de bloedige gebeurtenissen werden gemaakt. ‘Je suis musulman et je ne suis pas terroriste,’ staat er meer dan eens. ‘De leerlingen voelden zich geviseerd,’ zegt Sofie Vandenbroucke, leerkracht toegepaste economie, boekhouden en logistiek in de derde graad van het beroepsonderwijs, ‘ze zijn niet crimineel omdat ze moslim zijn.’

Sofie Vandenbroucke «Ik ben er in de klas niet diep op ingegaan, moet ik zeggen. Het was mijn eerste jaar voor de klas, ik had het gevoel dat ik er nog niet helemaal klaar voor was, dat ik te weinig bagage had. Ik heb het aan hen overgelaten. En zij stelden vooral vragen aan mij: ‘Durft u nog te fietsen in Molenbeek, mevrouw?’ Ik zeg: ‘Ja, ik ben niet bang.’ Ze lachten me altijd uit, omdat ik overal op mijn fietske naartoe rijd, maar daar waren ze wel blij mee. Dat zag ik. Ze vinden het ook tof dat ik in de buurt woon.»

Vandenbroucke was twee jaar geleden salesforce consultant toen ze opeens door existentiële vragen geplaagd werd. Ze zat op een moeilijk project, zegt ze. Maar dat was niet de enige verklaring. ‘Ik stond vaak in de file, op de Brusselse ring stond ik meer stil dan dat ik reed. ‘Waar ben ik mee bezig?’ dacht ik. Ik liep tegen de 40 aan, onze drie kinderen werden zienderogen groot, en ik sliep slecht ’s nachts. U weet: in de consultancy ligt de lat hoog. De meeste consultants kicken daarop, maar ik deed dat dus niet – ik piekerde. Ik dacht dat ik niet aan de verwachtingen voldeed. Achteraf bekeken beeldde ik me dingen in, maar ik heb als gevolg van dat gepieker wel mijn ontslag gegeven. En ik ben in loopbaanbegeleiding gegaan.’

Tijdens die begeleiding bleek dat Vandenbroucke, een opgeruimde verschijning, graag studeerde en lesgaf. Zo is het idee langzaam gerijpt: misschien was het onderwijs een optie. Ook omdat ze in haar vorige baan meer dan eens ‘maatschappelijke relevantie’ had gemist. Vandenbroucke schreef zich in voor een lerarenopleiding, die één academiejaar in beslag nam. ‘Mijn man stond vierkant achter me. ‘Je doet wat je denkt dat je moet doen,’ zei hij. Maar mijn kinderen begrepen er niks van. ‘Ga je opnieuw studeren?’ vroegen ze. ‘Moet je geen geld verdienen dan?’ Ik gaf veel op: mijn Audi met tankkaart, mijn mobiele telefoon met abonnement, mijn maaltijdcheques, mijn dikke pree. Als ik alles uitreken, verdien ik nu minder dan de helft van wat ik vroeger kreeg. Ik heb de wedde van een pas afgestudeerde, ik heb geen anciënniteit, en aan het einde van het schooljaar krijg ik mijn C4. Dan moet ik hopen dat er na de vakantie geen vastbenoemde leerkracht in mijn plaats komt.’

In het algemeen secundair onderwijs zijn er weinig lesuren economie te vergeven, je komt haast vanzelf in het technisch of beroepsonderwijs terecht, zegt Vandenbroucke. Maar dat was geen bezwaar. Ze lacht: ‘Ik ben gelukkig al wat ouder. Leerlingen hebben meer respect voor oudere leerkrachten.’

Vandenbroucke «In mijn eerste les heb ik verteld dat ik uit het bedrijfsleven kom, met de bedoeling reactie van de leerlingen te krijgen. Het lukte, ze waren op slag geïnteresseerd: ‘Waarom komt u naar hier, mevrouw?’ – ‘Omdat ik het graag doe.’ Iemand die graag naar hen toe kwam, die voor hen koos, dat maakte wel indruk. Maar goed, veel langer dan één les heeft dat niet geduurd (lacht).