'Het spoor naar Auschwitz': waarom de geallieerden de dodentreinen en gaskamers nooit hebben gebombardeerd

'Ik ben ervan overtuigd dat we meer hadden kunnen doen'

Het was zomer 2015; de paus gebruikte de beladen kwestie vooral om een punt te maken over de escalerende vluchtelingencrisis en de Westerse onverschilligheid voor de oorlogsgruwel in Syrië. In Nederland stond journalist Frénk van der Linden echter klaar om de assist binnen te koppen. Samen met regisseur-scenarist Gisèla Mallant maakte hij een documentaire waarin hij de kerkvader en de kijker een genuanceerd antwoord serveert.

HUMO Geen onderwerp dat al zo vaak werd herkauwd als de Holocaust, laat staan het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, waar naar schatting 1,1 miljoen hoofdzakelijk Joodse gevangenen werden vermoord. Waarom hebben jullie er nog maar eens de tanden in gezet?

Frénk Van der Linden «Ik liep al jaren rond met het voornemen om journalistiek iets rondom de Holocaust te doen, in samenhang met het Nederlandse multicultidebat. Herinner je je de uitspraak van de liberaal Frits Bolkestein over de superioriteit van onze cultuur versus de Arabische? En Auschwitz dan, vroeg ik me af. Hoe superieur is een beschaving die een industriële moordmachine met gaskamers en crematoria voortbrengt om een heel ras te vernietigen? De Holocaustverwijzing van paus Franciscus werkte als een trigger.»

HUMO Nieuw is de kwestie allerminst: Holocausthistorici hebben er al een halve bibliotheek over bijeengeschreven.

Van der Linden «Klopt, al betekent dat niet dat er over dit onderwerp ook een wetenschappelijke consensus bestaat. Gevoelige kwestie ook, daar kwam ik gauw achter. Wist je dat president George W. Bush bij zijn bezoek aan Israël in 2008 zijn spijt heeft betuigd dat de Amerikanen Auschwitz nooit hebben gebombardeerd? Hoe dan ook, nog nooit heeft iemand dit thema voor een breed publiek ontsloten, en het is bij mijn weten de eerste keer dat er een film zoals deze werd gemaakt. Bovendien: behalve Holocaustexperts en militaire historici laten we rechtstreekse getuigen aan het woord. Ik heb twee vrouwen geïnterviewd die Auschwitz hebben overleefd, maar ook de 89-jarige Eugeniusz Daczinsky, een gepensioneerde postbode die tijdens de oorlog als dwangarbeider bij het Duitse bedrijf IG Farben naast het concentratiekamp werkte. Een geweldige ontdekking, zijn getuigenis was erg gedetailleerd en geloofwaardig. Hij is vorig najaar gestorven, we hebben hem dus letterlijk op de valreep gesproken.»