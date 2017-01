Vallende filmsterren: 10 acteurs en actrices die altijd sucken

'Van de top van de A-list naar de bodem van de shitlist'

1. Kate Beckinsale

Pijnlijkste debacles: ‘Total Recall’, ‘Van Helsing’, ‘Underworld: Rise of the Lycans’, ‘Underworld: Awakening’.

Suckfactor: 8/10

In haar eerste films, ‘The Last Days of Disco’, ‘Brokedown Palace’ en ‘Serendipity’, toonde deze Britse actrice nog enige charme, uitstraling én zelfs een glimp van veelbelovend talent – en toen ketende ze zichzelf vast aan de ‘Underworld’-franchise. De eerste aflevering knetterde nog van de campy fun, maar intussen zijn we dertien jaar en vier sequels verder en draaft Beckinsale nog stééds op in deze steeds habbezakkeriger wordende weerwolven-versus-vampieren-saga. En áls ze dan tussendoor eens in een ander genre te zien is, zoals in de horrorprent ‘Stonehearst Asylum’, de komedie ‘Absolutely Anything’ of de remake van de scifi-classic ‘Total Recall’, is het resultaat altijd weer om hartverscheurend luid te janken. Eén troost: ook na al die weerwolvenbeten oogt Kate nog steeds verdomd sexy in haar zwartleren ‘Underworld’-outfit.

2. Ashton Kutcher

Pijnlijkste debacles: ‘Annie’, ‘Jobs’, ‘New Year’s Eve’, ‘Valentine’s Day’, ‘What Happens in Vegas’.

Suckfactor: 8/10

Dat deze niet bijster getalenteerde dude in één van onze eigen favoriete cultmovies zit, met name ‘The Butterfly Effect’, neemt niet weg dat zijn oeuvre harder suckt dan Rode Nona in ’t Schipperskwartier. Probeert ú maar eens naar ‘New Year’s Eve’ of ‘Valentine’s Day’ te kijken zónder in elkaar te krimpen van plaatsvervangende gêne. ‘Jobs’, waarin hij het Apple-icoon Steve Jobs vertolkte, had Kutchers eerste échte volwassen topfilm moeten worden, maar het scenario rammelde aan alle kanten en de acteur zelf viel kletterend door de mand. Laten wij bidden voor Ashton Kutcher.

3. Halle Berry

Pijnlijkste debacles: ‘The Flintstones’, ‘Gothica’, ‘Catwoman’, ‘New Year’s Eve’, ‘Movie 43’.

Suckfactor: 9/10

Deze voormalige Oscarwinnares, die het sinds haar roemruchte afgang in ‘Catwoman’ (2003) heeft klaargespeeld om de ene stinkerd na de andere te draaien, mag zich stilaan de koningin van het ‘altijd slecht’-genre noemen. ‘Gothica’, ‘The Call’, ‘Movie 43’, ‘Cloud Atlas’, ‘New Year’s Eve’, ‘Frankie & Alice’: als Berry niet af en toe een bijrolletje zou spelen in de entertainende ‘X-Men’-films, zou haar filmografie ogen als een soort armageddon van slechte smaak. En haar toekomst oogt weinig rooskleurig: een mens hoeft de lamlendige trailer van haar nieuwe actieflick ‘Kidnap’, uit op 22 maart, niet eens te hebben gezien om met absolute zekerheid te weten dat Berry in die film alweer vreselijk de mist in zal gaan.