Familiale busbedrijven in Vlaanderen: van schoolreis tot bejaardendancing, de touringcar is er van wieg tot graf

Na zijn bachelor fotografie vond Nick Claeskens werk in een fotozaak, op z’n vrije dagen bezocht hij kleine busfirma’s, twee jaar lang.

Nick Claeskens «Ik richtte me op de kleinere familiale ondernemers; zo zijn er nog een honderdtal in Vlaanderen. Daar zitten zelfs eigenaars tussen met maar één bus, dat is hun hele bestaan.»

Die kleine ondernemingen doen alles: vervoer van schoolkinderen, fabrieksarbeiders, voetballers én hun supporters, skiërs én Spanje-reizigers. Plus het hele gamma van verenigingen die uitstappen organiseren. Naar het kamp van de jeugdbeweging, de kerstmarkten in Duitsland, de hondenwijding in Bouillon en de mosselfeesten in Philippine. Zeg maar alle verplaatsingen tussen wieg en graf.

Claeskens «Telkens kwam ik in een andere microkosmos terecht. De ene keer vertrok ik met een petanqueclub naar een toernooi, de volgende week stond ik op een bedrijfsparking waar bij elke shiftwissel arbeiders in fabrieksbussen stapten en in slaap vielen. Met een landelijke vereniging ging ik naar het bedevaartsoord Banneux, dan is het bidden en ‘geneeskrachtig’ water tappen uit de bron, met plastic flesjes in de vorm van Maria. Kort daarna zat ik in een bus van Veronica Cars te midden van feestende jonge Australiërs die net geland waren op de luchthaven: bestemming Tomorrowland!

»Wat me ook is bijgebleven, is De Kaasboerin, een danscafé voor de derde leeftijd in Postel. Daar arriveert elke dag een lading bussen, ook uit Nederland. Toen ik er was, kreeg een bezoeker zo’n acute buikloop dat zijn spoor te volgen was tot aan de toiletten. Zijn busgenoten gingen van tafeltje tot tafeltje om te vragen of iemand soms een reserveonderbroek bij zich had. Niemand. Die mens hebben ze in stukken plastic moeten verpakken om hem toch weer enigszins deftig in de bus te krijgen.