'Als ik zou kunnen, dan stop ik hier morgen mee. Zeker weten'

Sven Mary steekt de zoveelste sigaret op. Hij haalt een oud, stukgelezen papierknipsel uit een map, waarin ondergetekende uithaalt naar politici die het ‘gesundenes Volksempfinden’ voorrang geven op de regels van de rechtsstaat.

Sven Mary «Dat was tien jaar geleden, en kijk, in december werd er weer snoeihard uitgehaald naar wereldvreemde rechters die er niets van begrepen hadden. Er is niets veranderd, het wordt alleen maar erger.»

HUMO Is dat de reden dat je gestopt bent met de verdediging van Salah Abdeslam? Omdat je te fel werd aangepakt?

Mary «Nee. Ik heb hem eerst drie maanden alleen vertegenwoordigd, en toen zijn we na de uitlevering aan Frankrijk gaan samenwerken met de Franse strafpleiter Frank Berton, een man met guts en kennis van zaken. Die ook een trots en een ego heeft waarvan Belgische strafpleiters nog iets kunnen leren (grijnst). We dachten dat we een verhaal hadden: Salah heeft zijn nochtans nog perfect functionerende bommengordel achtergelaten, en heeft dus niet deelgenomen aan de aanval op het Stade de France. Hij heeft zich vrijwillig teruggetrokken, heeft zelfs geen poging gedaan. Hij heeft wel deelgenomen aan de voorbereidingen en de logistiek – het huren van woningen en wagens – maar dan is hij, om welke reden dan ook, teruggekrabbeld. Dat verhaal wilden we hem laten vertellen. Maar toen besloot Salah helemaal niets meer te zeggen. Dat is gebeurd toen hij in Fleury-Mérogis terechtkwam, de grootste gevangenis van Europa, waar bijna 4.000 man vastzit. Daar werd hij 24 op 24 met videobewaking in het oog gehouden. Hij kreeg het ook hard te verduren van fundamentalistische medegevangenen, die hem verweten een lafaard te zijn. Vanaf dat moment beriep hij zich, tot onze verbazing, op zijn absoluut zwijgrecht. Ja, dan zijn wij onmachtig. Dat wil niet zeggen dat we hem laten vallen of de handdoek gooien, we stellen gewoon vast dat we nutteloos zijn geworden. Dat hebben we hem ook verteld. We hebben nog geprobeerd hem te overtuigen, maar de knop was om: hij wou ook geen andere advocaten meer, alleen Allah zou hem voortaan beoordelen en beschermen.»

HUMO Terwijl hij mogelijk heel veel informatie had kunnen geven.

Mary «Dat had gekund. Op 19 maart werd hij verhoord door de onderzoeksrechter, drie dagen voor de aanslag in Zaventem, en in het verslag stond dat de onderzoeksrechter blij was met zijn medewerking. Toen kwam hij net bij uit een anesthesie, hij was vier maanden op de vlucht geweest, en je voelde dat er iets mogelijk was. Maar in Frankrijk werd hij een soort trofee voor politie en politiek, en toen is hij dichtgeklapt.»