'Zolang Canvas ons wil hebben, gaan we dapper door'

In Humo’s eindejaarsvragen vonden onder meer Gunter Lamoot, Luc Janssen en Lize Spit ‘De ideale wereld’ van het beste wat de tv in 2016 te bieden had.

HUMO 2016 was dan ook een ellendig jaar: dankbaar voor een satirisch actuamagazine?

OTTO-JAN HAM «Van mij mag het allemaal wat minder ellendig. Soms lijkt de realiteit wel sciencefiction. Neem nu die complottheorieën over Poetin en Trump: compleet van de pot gerukt! Wat er op wereldschaal al een tijd gaande is, tart alle verbeelding, maar wees gerust: wij weten dat nog steeds te overtreffen.»

HUMO Stemt dat jou pessimistisch?

HAM «Nu ‘De ideale wereld’ weer van start gaat, moet ik beroepshalve de actualiteit weer van heel dichtbij volgen – alle kranten lezen en op Twitter rondhangen – en daar kijk ik niet noodzakelijk naar uit. Maar het is onze morele plicht om optimistisch te blijven, dus laat ik dat ook maar doen.

»Er zal dit seizoen veel veranderen, wat ons extra energie en zuurstof geeft. De studio is altijd een dynamisch gegeven geweest, en ook nu wordt er heel wat gewisseld. De rol van Jelle (De Beule, red.) zal enigszins veranderen: hij blijft voor de volle 100 procent betrokken bij het programma – hij blijft filmpjes maken en zo – maar hij zal niet meer mijn dagelijkse sidekick zijn. Dit seizoen zijn er zeven verschillende sidekicks, die via een roulatiesysteem aan bod zullen komen. Daardoor wordt er telkens een ander soort vibe gecreëerd. Naast Jelle zijn dat Sven de Leijer, Liesa Naert, Jan Jaap van der Wal, hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie Jean Paul Van Bendegem, hippe vogel Faisal Chatar – een groot dj-talent uit Lommel – en last but not least: Jonas Geirnaert komt terug! Vaste waarden als Luc Haekens en Sociaal Incapabele Michiel blijven aanwezig, maar nu het palet nog rijker zal zijn, kan het alleen maar leuker worden.

»Onze gastenlijst is voorlopig al even indrukwekkend: ik kan vol blijdschap verklappen dat ik in de eerste aflevering Maggie De Block mag verwelkomen. We proberen haar al sinds het begin van ‘De ideale wereld’ te strikken, en nu is het ons eindelijk gelukt.»