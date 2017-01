'Ik moet nooit iets opzoeken als we op reis gaan, Lieven weet alles al'

Tot voor kort hechtten ook wij geloof aan het gerucht als zou de elegante verschijning aan de zijde van Lieven Verstraete van Braziliaanse makelij zijn. Een vergissing die wellicht ingegeven was door Lievens vurige koorts voor al wat van ver en van dichtbij met Brazilië te maken heeft. Maar de liefde doet niet aan identiteitscontroles: Li is half Congolees. Wij hebben onze vooroordelen het liefste zoals onze koffie: verkeerd.

HUMO Hoe heb je Lieven leren kennen?

Li Vandamme «Ik werkte vroeger in de marketing. Op een bepaald moment zat er op mijn werk een bedrijfsfeest aan te komen, maar ik had helemaal geen zin om alleen te komen opdagen – mijn huwelijk was niet lang daarvoor stukgelopen. Toen ik dat vertelde aan een collega, zei die dat hij iemand voor me zou zoeken. Die collega was toevallig de beste vriend van Lieven, en hij heeft hem mijn nummer gegeven. Nu, we hebben elkaar niet voor het eerst ontmoet op dat feest: we hadden vooraf toch eens afgesproken, zodat we tenminste al wisten hoe we er uitzagen (lacht). En het klikte.»

HUMO Kende je Lieven dan niet van op tv?

Vandamme «Nee, we zijn echt aan elkaar voorgesteld. We hadden elkaar wel al één keer eerder ontmoet, ook via die gemeenschappelijke vriend. ‘Dit is Lieven Verstraete,’ zei die, met een lijst van de programma’s die hij presenteerde. Waarop ik dacht: ‘O nee, het is zo’n dikkenek.’ (lacht)»

HUMO Hoe ging de avond zelf?

Vandamme «De avond van het feest had Lieven nog een presentatie te doen, weet ik nog. Maar hij is toch nog afgekomen. Dat hij die moeite wou doen, nam me wel voor hem in. Maar het waren de foto’s van zijn kinderen die de doorslag gaven. Dat hij die altijd bij zich had, charmeerde me. Nu heeft iedereen een smartphone en is het makkelijk om foto’s boven te halen. Maar toen betekende dat nog iets, een man die altijd foto’s van zijn kinderen bij zich droeg.»

'Van ons twee ben ik de creatieveling, Lieven de realist. Ik droom, en hij zet me af en toe weer met de voeten op de grond'

HUMO Jullie hadden allebei al kinderen. Hoe vlot ging het om dat nieuw samengestelde gezin op poten te zetten?