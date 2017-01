'Ik raak de weed van Miley Cyrus nooit meer aan'

Volgens frontman Wayne Coyne zou ‘Oczy Mlody’ in het Pools zoiets als ‘Ogen der jongelingen’ moeten betekenen, ‘al ben ik daar niet helemaal zeker van’. Kan iemand Waldek uit ‘Thuis’ even bellen?

Wayne Coyne «Zoek vooral geen diepere betekenis achter de titel: ik had die woorden ergens gelezen, en vond ze leuk klinken. Het deed me een beetje aan een medicijn denken, oxycodon of zo.»

HUMO En ‘Oczy Mlody’ is een medicijn?

Coyne «Zo zou je het kunnen zeggen, ja.

»Onze vorige plaat ‘The Terror’ was donker en claustrofobisch, en dat had zeker te maken met de moeilijke periode waar ik tijdens het schrijven doorheen ging (in 2012 scheidde Coyne van zijn vrouw Michelle, red.). ‘Oczy Mlody’ is optimistischer, melodieuzer; een plaat die voelt als een nieuw begin. Vandaar: een medicijn. ’t Is ook allemaal wat speelser en vrijer dan ‘The Terror’. Zo heb ik me voor twee songs, ‘Galaxy I Sink’ en ‘Listening to the Frogs With Demon Eyes’, laten inspireren door de afwijkende toonaarden en ritmepatronen van sommige nummers van de grote Syd Barrett.»

HUMO Ik heb tot nu toe twee keer naar de plaat kunnen luisteren – enkel de muziek, geen sleeve notes. Ik vroeg me a…

Coyne (onderbreekt) «Wat vond je ervan?»

HUMO Uitstekend. Maar dat zal iedere journalist je zeggen, ook al meent-ie het niet.

Coyne (lacht) «Oké, ga door.»

HUMO Ik vroeg me af: is dat Miley Cyrus in het laatste nummer van de plaat, ‘We a Family’?

Coyne «Ja! ‘We a Family’ was het allereerste nummer dat we haar gestuurd hadden voor haar ‘Dead Petz’-plaat, een jaar of vier geleden alweer. Miley was toen bezig aan haar Bangerz-tournee en zat in Australië, en ze vond het zo’n goed nummer dat ze ter plekke een studio geregeld heeft om het in te zingen. Maar uiteindelijk is het dus niet op haar maar op onze plaat beland, in een iets vrolijkere versie, wat meer uptempo. Haar zangpartij dateert wel nog altijd van vier jaar geleden.»