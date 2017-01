Stel, een bedrijf brengt een geluksstoel op de markt. (Technisch lijkt me dat wel mogelijk.) Als u in die stoel plaatsneemt, wordt er door middel van allerlei elektroden en infusen voor gezorgd dat u zich vierentwintig uur per dag ongekend gelukkig voelt. Zo gelukkig kan men in het echte leven nooit zijn. Zou u in die stoel plaatsnemen? Als geluk inderdaad het hoogste goed is voor ons, mensen, moet het antwoord ‘ja’ zijn. U neemt in die stoel plaats. En niet slechts voor een dag, maar voor de rest van uw leven. (We nemen voor het gemak even aan dat uw leven in de stoel precies even lang duurt als uw leven uit de stoel. En natuurlijk ook dat u het kunt betalen.)

In werkelijkheid is er echter niemand die, geconfronteerd met dit gedachte-experiment, zegt: ‘Ja, dat zou ik doen.’ Werkelijk niemand. Iedereen deinst ervoor terug. De eerste reactie is meestal: ‘Ja, maar dan ben je toch niet écht gelukkig?’ Antwoord: ‘Jazeker, supergelukkig, 24/7. Dat geluksniveau haal je nooit met een leven uit de stoel.’ Na even nadenken blijft men er toch altijd bij: liever niet in de stoel.

Dit gedachte-experiment heeft er bij mij nogal ingehakt. Het bewijst dat het er in het leven helemaal niet om gaat gelukkig te zijn. Onze nieuwjaarswens is dus misplaatst. Maar waar gaat het dan wel om, als het niet om geluk gaat? Laten we te rade gaan bij de filosofen. Die hebben ervoor doorgeleerd.