De eersten keuren de keuze van Witsel af omdat voetbal gaat over eer en titels, traditie en carrière, en hij dat allemaal aan zijn laars lapt. In plaats van naar China te verhuizen had Witsel moeten kiezen voor Juventus. Witsel bezit al een Russisch vermogen van om en nabij de veertig miljoen euro. Maar hij vergat in de bedwelming van het extra fortuin zijn vaste basisplaats bij de Rode Duivels en liet zich in luxe begraven. De tweede groep der open monden begrijpt de lokroep van zestig miljoen euro. Waar sta ik?

Zestig miljoen euro. Ik ken iemand die voor nóg meer genot zulke salarissen omzet in oude Belgische frank. Miljarden, lezer, miljarden. Anderen houden van de verkleining en rekenen uit wat Witsel per minuut verdient of hoeveel één hoekschop van zijn voet kost. Miljarden, lezer, miljarden.

Het maakt niet meer uit welke kant je opgaat, ’t blijft veel. Dat ligt niet aan Axel Witsel, dat is de schuld van het ontspoorde, extreem vercommercialiseerde topvoetbal, waarin bovendien de spelers worden bijgestaan door een team dat groter is dan het elftal waarvoor ze spelen: financieel deskundigen, agenten, juristen, makelaars, vaders, masseurs, helikopterbestuurders, Maagdeneilandenexperts, een Facebook- en Twitter-redactie voor de pr van de zaak, modeadviseurs en persoonlijke periodiseringsgeleerden om een seizoen verstandig te beginnen en te eindigen. Axel Witsel is een fantastisch project van een fantastisch netwerk, dat op zijn beurt reageert op en afhankelijk is van het zeer lucratief zieke topvoetbal.