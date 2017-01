Koppensneller Herman Brusselmans: 'Bill Barberis stapt uit 'Thuis''

‘Weet je wat het is met de soap ‘Thuis’? Die trekt op geen kloten. En of Bill Barberis nu uit ‘Thuis’ stapt of uit z’n bad, uitglijdt en z’n stuit breekt, wie kan het wat schelen. Nu en dan kom ik wel ’ns ergens, meestal rond etenstijd, want ik ben niet één of andere flikker die zelf kookt in plaats van een vrouw, en bij vele mensen staat de televisie op Eén en zitten allerlei idioten, van volwassenen tot kinderen, van grootmoeder tot tante Sonja, van de hond Fikkie tot buurman Sylvain, naar ‘Thuis’ te koekeloeren, met hun bakkes strak van de spanning, want ongetwijfeld zullen er weder dolle avonturen te beleven vallen in onze dagelijkse verslaving.

En wat gebeurt er vervolgens? Je ziet derderangsacteurs op een schabouwelijke manier debiele teksten debiteren, en Frank gaat weg bij Simonneke, en Frank komt terug bij Simonneke, en Simonneke zit achter een struik te schijten, en Frank stapt in de drol, en Joy Anna Thielemans loopt wat te huppelen, te stamelen en te pierewaaien. En mocht je aan Joy Anna Thielemans vragen wat pierewaaien betekent, ze zou het niet weten. Net zoals ze niet tot tien kan tellen op haar vingers zonder dat haar nagellak eraf valt, omdat Joy Anna Thielemans maar tot haar 6 jaar naar school is geweest, en daarna is ze een professionele carrière begonnen, die ertoe heeft geleid dat ze iedere dag een nietszeggende rol vervult in een serie die nog beroerder is dan ‘Familie’ en ‘De kotmadam’ samen.