Antwerpen digitaliseert, Dokter De Zeulder analyseert

In een tijdperk met een chronisch tekort aan goed nieuws is er gelukkig nog altijd de stad Antwerpen. In deze stad, zo lezen we, gaan innovatieve data op duurzame wijze interactief met elkaar aan de slag. Via een systeem van digitale sensoren levert dat economische slagkracht op, en hefbomen op het gebied van mobiliteit en luchtkwaliteit. En op die manier zal, aldus Bart De Wever, de Scheldestad de eerste plaats veroveren in de wereldtop van kennisregio’s. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Maar omdat we dokter Koen De Zeulder nu toch aan de lijn hebben, is een beetje extra duiding mooi meegenomen.

HUMO Waar zijn ze in Antwerpen precies mee bezig?

Dr. Koen De Zeulder «Met pesterijen waar ze het woord ‘beleid’ opplakken. De stad heeft de laatste jaren actie gevoerd om de bakfietsplaag in te dijken. Of beter: ze heeft helemaal niks hoeven te ondernemen, de fietspaden (voor zover die er al zijn) takelen vanzelf wel af als je er nooit naar omkijkt. Dat moeten we dus toejuichen. Maar nu mag je met je oude autootje de stad niet meer in, want dat perfect onderhouden ding haalt de emissienormen niet. Al dat jarenlange reviseren, simoniseren en katalyseren blijkt nu verloren moeite te zijn. Moeten we dan een nieuwe bak gaan kopen bij de Jap of de Koreaan? Want een Antwerpse auto kopen kan niet meer, sinds General Motors in 2010 werd weggejaagd door de Vlaams-nationalisten.»