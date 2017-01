'Met feiten kun je de strijd om de waarheid blijkbaar niet meer winnen'

Op zondag 4 december 2016 werd Edgar Welch wakker met een missie. De 28-jarige vader van twee vertelde zijn gezin dat hij een klus te doen had en reed met een automatisch geweer van zijn huis in North Carolina tot in Washington D.C. Na een rit van 500 kilometer wandelde hij pizzeria Comet Ping Pong binnen, loste drie schoten en doorzocht het hele gebouw, op zoek naar Hillary Clinton en het pedofilienetwerk dat zij bestuurde in de duistere gangen onder de pizzatent. Tot zijn grote verbazing vond hij geen spoor. Niet veel later gaf hij zich over aan de politie die het gebouw had omsingeld.

De actie van Welch was de vrucht van een maandenlange roddelcampagne, met als kiem de uitgelekte e-mails van Clintons campagneleider John Podesta, die door WikiLeaks werden gepubliceerd. Daar stond niks in over seksnetwerken, maar enkele verlichte geesten op de anonieme chatbox 4chan vonden een foto van twee meisjes die een pizza deelden in Comet Ping Pong nogal verdacht. Was dat geen aanwijzing voor een netwerk van kinderhandel? En was Clintons rechterhand niet de vrouw van Anthony Weiner, de Democraat die bekend stond voor het uitwisselen van pikante sms’en? Voor iemand ‘broodje aap!’ kon roepen, werd het verhaal opgepikt en aangedikt door internettrollen en Republikeinse propagandamachines. De FBI zou op Weiners computer bewijzen hebben gevonden van misbruik van minderjarige meisjes. De eigenaar van de pizzeria, James Alefantis, zat mee in het complot. Hij had tenslotte een bijeenkomst georganiseerd om geld in te zamelen voor Clinton. En Hillary zelf was spin in het web. Zo werd Comet Ping Pong een dekmantel voor een seksclub met ondergrondse tunnels waar hooggeplaatste pedofielen hun gang konden gaan met onschuldige kinderen.

In enkele weken tijd werd er meer dan een miljoen keer getweet over Pizzagate. Het personeel van de zaak werd bedreigd en beschimpt. Tot Edgar Welch besloot om de tent te gaan schoonmaken. Na de schietpartij, waarbij geen gewonden vielen, riep Alefantis op om de roddelcampagne eindelijk te stoppen. Het andere kamp had zijn verdediging meteen klaar: de Democraten hadden de aanval in scène gezet om de verspreiders van Pizzagate voor het blok te zetten. Dat het hele verhaal door de BBC maanden voordien al grondig was uitgeplozen en ontkracht, hielp evenmin. De BBC was een propagandamachine van de kinderverkrachters, dat wist toch iedereen?

De bullshitindustrie

Nepnieuws maakt niet alleen in het land van Donald Trump slachtoffers. Begin januari zorgde een gerucht op Facebook voor een paniekgolf in Limburg. Een alerte ziel had gemerkt dat twee moslimextremisten op een vrijdagnamiddag hadden ingecheckt in een Hasselts hotel. ‘Ze zijn er voor drie dagen,’ luidde het. ‘Ga dus zeker vandaag en morgen niet naar Hasselt. Men vreest voor…’ Het bericht verspreidde zich als een lopend vuurtje over het internet. De politie onderzocht het zaakje, maar het bleek loos alarm.

Michaël Opgenhaffen (professor KU Leuven, auteur van het boek ‘Sociale media en journalistiek’) «Propaganda, roddels en samenzweringstheorieën zijn er altijd geweest. Elvis zou nog leven, de Amerikanen zouden de aanslagen van 9/11 zelf hebben georkestreerd. Zelfs in kranten en tv-journaals dook al eens een foutief verhaal op. Maar dat bleef beperkt tot het publiek van die krant of zender, en het werd de dag nadien rechtgezet. Het nieuwe is dat de sociale media de snelheid en draagkracht van nepnieuws enorm versterken. Iedereen kan tegenwoordig een vals bericht verspreiden zonder langs de professionele poortwachters van de media te moeten passeren.